Volvió la parrilla Los Platitos 57: cuánto cuesta su famoso sandwich de cuadril

Volvieron Los Platitos 57, la famosa parrilla de la Costanera norte fundada por Antonio Bianco en 1977. En mayo del año pasado fue desalojada por la policía por orden del Gobierno de la Ciudad y ahora vuelve por la revancha. Abrió el único local atendido por sus dueños originales en el paseo gastronómico Manduca, en el Paseo La Plaza.

Eduardo Bianco, hijo del fundador fallecido en enero de este año, está feliz. "Hace 16 meses que no hacía nada, estaba enloquecido, me estaban agarrando todas las enfermedades posibles. Lo que más contento me pone es que vienen muchos clientes, se alegran, nos desean suerte. Eso me pone muy feliz", contó a BAE Negocios.

El local es pequeño y al mediodía y a la noche se llena. Para sentarse en el local hay sólo barras, si se quiere una mesa hay que pedir y ir hasta la terraza del Paseo La Plaza. La gente disfruta sentarse en la barra y mirar todo. Apenas llegan los pedidos, ponen la carne a la parrilla y en pocos minutos está lista. La carne no está marcada, la cocinan al tiempo.

Jorge, trabajó 32 años como parrrillero en Los Platitos 57 de Costanera

Lo más pedido es su clásico sandwich de cuadril, que en la carta está en letras rojas. El valor del sandwich de cuadril es de $1.700, el mismo precio que el de lomo. Le sigue el sandwich de bondiola a $1.500, las mollejas están $1.900 y un choripan o morcipan cotizan $900.

En la parrilla está Jorge, el recordado parrillero que tenía Los Platitos 57 en la Costanera. Cuenta que entró a trabajar en 1991 y que enseguida quedó efectivo. Se lo ve contento, trabajó durante 32 años en la famosa parrilla. Y extrañaba volver a domar las brasas, charlar con sus clientes, recibir las felicitaciones por su trabajo.

Los clientes mayores que van les piden que abran un local con mesas y sillas para poder comer más cómodo. El resto disfruta estar en la barra, cerca del fuego o en la barra de afuera. De todo el flamante paseo gastronómico Manduca es el local más visitado. Abren todos los días hasta las 24 horas, salvo los sábados hasta la 1 y los lunes hasta las 17 horas.

El famoso sandwich de cuadril de Los Platitos 57

En el mismo paseo lo acompañan varias marcas Koko Bao Bar con comida del sudeste asiático, Sifón, Oy Vey Delicatesen, Let it V, Negro Cuadra, Batacazo, la barra cevichera de Asu Mare y la pizzería napoletana San Paolo, entre otros. Otra de las marcas históricas es la famosa heladería Scannapieco.

La famosa parrilla arrasa, todos quieren entrar. Eduardo Bianco está emocionado y contó a BAE Negocios: "Empecé a los 16 años y tengo 67, imagínese toda una vida. Siempre trabajé con mi papá, para mí esta apertura es volver a vivir. Tengo una ansiedad terrible".

En su página de IG @losplatitos57 anunciaron: "No es cuestión de azar. Después de un año, volvemos a apostar a la gastronomía argentina con nuestro espíritu de siempre. Supimos ser aquel histórico carrito 57, luego nos volvimos emblemáticos por el cartel de Bienvenida, la barra de metal, los asientos de cuerina, el parrillero de blanco, el sándwich de cuadril. Hoy con ese gran impulso histórico, llegamos al centro porteño para ratificar la parrilla argentina. La tradición se mantiene y la calidad está intacta. ¡Estamos de vuelta!".