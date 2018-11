El presidente Mauricio Macri almorzó hoy con las autoridades de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco, con quienes analizó "analizó globalmente la situación de toda la Justicia en el país".

"Se discutió sobre la situación de la Justicia nacional y también de las provinciales. Se analizó globalmente la situación de toda la Justicia en el país", sostuvo el ministro de Justicia, Germán Garavano, que también asistió al encuentro.

El funcionario nacional se refirió a la posibilidad de que el máximo tribunal emita un fallo respecto a planteos sobre jubilaciones: "No tenemos conocimientos de que haya fallos trascendentales. Eso tiene que ver con una agenda de la Corte y el Poder Ejecutivo no tiene conocimiento de qué fallos va a sacar o no la Corte", dijo.

Consultado sobre si abordaron la intención de que todos los miembros del Poder Judicial paguen el impuesto a las Ganancias, el integrante del Gabinete indicó que "no se habló específicamente" de la cuestión, pero remarcó que "se abordará en las próximas reuniones".

En el almuerzo también estuvo presente el jefe de Gabinete, Marcos Peña.