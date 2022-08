El presidente Alberto Fernández defendió a la vicepresidenta Cristina Fernández ante las acusaciones de corrupción por el presunto direccionamiento en la adjudicación de obras públicas durante su gestión.

"Cristina Kirchner no tiene nada que ver, no cometió ningún delito. Una certeza que tengo es que Cristina es una mujer honesta", añadió el presidente en declaraciones al canal TN

Agregó que "por mucho que (el fiscal Diego) Luciani grite "justicia" o "corrupción", dijo existe "un sinfin de disparates jurídicos, de una debilidad jurídica asombrosa", y pidió "que la justicia reencauce esta situación".

En cuanto a la posibilidad de que se piense en un indulto, en caso de que se produzca una condenada, como planteó el jurista Raúl Zaffaroni, lo dio por descartado ya que la propia ex jefa de Estado lo negó a través del senador Oscar Parrili.

Por el contrario, el mandatario dijo que es el ex presidente Mauricio Macri quien debe dar explicaciones en la Justicia en Tribunales "qué hizo con la deuda" que tomó su gestión con el Fondo Monetario Internacional de 45.000 millones de dólares.

"No me importa lo que hace Macri, quiero que explique ante tribunales por qué hizo lo que hizo con la deuda, con los parques eólicos, con el Correo, el cúmulo de denuncias que hay sobre él que hasta el día de hoy la justicia no ha investigado. Qué hizo con los peajes", señaló.