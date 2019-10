Luego del debate, el candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, aseguró que el presidente Mauricio Macri "ya es parte de la historia" porque se quedó en la "grieta". Además, espera que el lunes posterior a las elecciones "no se vuelva a enojar" el mandatario y que "no vuelva a llamar al Banco Central para que liberen el dólar", en referencia a la corrida que hubo tras las PASO.

Consultado sobre la forma en que Macri se refirió al kirchnerismo durante el debate como un "ellos", marcando distancia, planteó: "Es lo que sabe hacer. La Argentina tiene que mirar para adelante. Que Macri se quede en la grieta, el resto de la Argentina tiene que abrazarse y seguir avanzando. Macri ya es parte de la historia".

Respecto a sus expectativas sobre el mercado luego de las elecciones, con el antecedente de la histórica corrida cambiaria que llevó el dólar a más de $60 luego de las PASO, sostuvo: "Lo único que espero es que no se vuelva a enojar Macri y no vuelva a llamar al Banco Central para que liberen el dólar, que fue lo que hizo. Hay una denuncia penal que dice que así lo hizo".

En declaraciones a la prensa esta mañana al salir de su domicilio en Puerto Madero, rechazó las versiones sobre un cruce entre él y Macri durante un intervalo del debate presidencial este domingo por la noche, en el que el Presidente se habría quejado de la mención a su padre, Franco Macri, por sus causas de corrupción. "¿Qué tensión hubo ayer? Déjense de embromar con eso, no pasó nada", minimizó el candidato.

La prensa también le preguntó si le sorprendió que Macri haya dicho que había bajado la pobreza hasta que hubo una crisis. Ante esto, Fernández se rió y contestó: "Tengo que darle una noticia a Macri: hace cuatro años que es presidente. Parece que no se enteró".

Por otra parte, manifestó que espera una transición tranquila en caso de ganar, porque eso "debe ser así". "Estamos en democracia, no pasa nada. Pierde Macri, asume otro. En todo caso, mucha gente estará feliz", deslizó.

En cuanto a la posibilidad de un balotaje, manifestó que no quiere "ser soberbio" porque "todavía falta una elección", y también se refirió a la marcha del "Sí se puede" celebrada el sábado en el Obelisco: "No cambia nada. Es como nuestras marchas, hay muchísima gente que nos sigue y nos acompaña", sostuvo, y aseguró que no le llamó la atención la cantidad de gente.

Por otra parte, molesto con los periodistas que sugerían una ausencia en actos públicos por parte de de su compañera de fórmula, Cristina Fernández de Kirchner, cuestionó: "¿Cómo que no estuvo en la campaña? Si la semana pasada hicimos un acto en La Pampa. Cristina se la pasó haciendo actos en todos lados, dejen de sembrar cosas que no existen".