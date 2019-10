Alberto Fernández, candidato presidencial del Frente de Todos, remarcó que, si se alza como el más votado en las elecciones generales, quiere "un ministro fuerte" en la cartera económica. Además, hizo un guiño a su contrincante por Consenso Federal al asegurar que eso lo aprendió de Roberto Lavagna.

"Quiero un ministro de Economía fuerte, que pueda resolver y decidir. Yo aprendí eso de Lavagna", advirtió Fernández, en referencia al ex ministro de Economía durante los gobiernos de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner.

A pesar de que admitió que ya tiene "bastante decidido" cómo será su "cuadro de cercanía en la gestión", aclaró que aún no hará público su proyecto de Gabinete. "Si yo doy nombres, los expongo a la Argentina. No tengo ganas de que denigren a nadie. No tiene mucho sentido andar anunciando quiénes son los ministros", enfatizó.

En este sentido, subrayó que tiene en mente "gente idónea y honesta", y agregó: "Quisiera tener una Cancillería donde lo más importante sea el comercio exterior, no solamente las relaciones internacionales".

El dirigente peronista también cuestionó los vaivenes del área económica durante la gestión del presidente Mauricio Macri: "Es un disparate", lo calificó.