Alberto Fernández pidió al Congreso que trate la Renta Inesperada pero el proyecto no está en la agenda del FdT

El presidente Alberto Fernández pidió al Congreso que avance con dos leyes que considera claves: la que Fomenta el Desarrollo Agroindustrial y la de Renta Inesperada. Sin embargo, ésta última no figura en la agenda del oficialismo ni en Diputados ni en el Senado.



El reclamo del jefe de Estado no es nuevo. Apenas el entonces ministro de Economía Martín Guzmán envió el proyecto en junio pasado, Alberto Fernández le solicitó en persona al jefe de la bancada del Frente de Todos, Germán Martínez, que la Cámara baja trate el tema. También se lo transmitió a Sergio Massa, que por aquél momento era presidente del cuerpo.



Hace dos días, desde el Ejecutivo nacional volvieron a poner el asunto en el centro del debate a través de la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti. Y este domingo fue el propio mandatario el que reiteró que es preciso que el Parlamento apruebe la norma para cobrar un monto extra a las empresas que tuvieron ganancias extraordinarias en el marco de la pandemia y la guerra en Ucrania, a fin de que el Estado tenga mayores ingresos para llevar adelante algunas políticas.



"Sigo esperando que el Congreso trate la Ley a la Renta Inesperada, por ahí hay que modificarla o hay una ley mejor que la que yo mandé, pero pido que la traten. Aquí, como consecuencia del aumento de los alimentos y la energía en el mundo, muchos han ganado mucho dinero inesperadamente", señaló el mandatario, en declaraciones a radio Futurock.



El proyecto de ley establece que se aplique una alícuota especial del 15% al impuesto a las Ganancias para Sociedades sólo por un año. Según el texto, serán alcanzadas las compañías con ganancia neta imponible o ganancia contable de más de $1.000 millones, con lo que se estima que serían gravadas menos del 1% de las empresas del país.



Con la ida de Guzmán del Palacio de Hacienda perdió fuerza la iniciativa. Aunque su sucesor no descartó por completo el proyecto, tampoco lo impulsó. Lo cierto es que a Massa nunca le convenció demasiado la letra del texto, a lo que se suma que la propuesta de la Casa Rosada no tiene consenso ni dentro del oficialismo ni en la oposición.



En el interbloque de Juntos por el Cambio ya adelantaron que no acompañarán el proyecto. Tampoco tiene adeptos en el interbloque Federal, que encabeza Alejandro "Topo" Rodríguez.



"Nada que ver Europa con Argentina. Italia, Gran Bretaña y España: gravaron ganancias de muy grandes empresas, de un sector específico, estrechamente vinculadas a la guerra. Argentina: pretenden gravar a medianas empresas, de varios sectores, sin vínculo alguno con la guerra", dijo el diputado lavagnista en su cuenta de Twitter, en alusión al planteo del Ejecutivo nacional de que algunos países europeos aplicaron a algunas compañías un pago extra por las ganancias extraordinarias.



Más allá del rechazo opositor, hasta ahora, la iniciativa no está en la agenda que maneja Martínez, ni la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau. No obstante, Alberto Fernández aseguró que habló con ambos sobre la necesidad de aprobar este proyecto y remarcó que Massa también comparte esa idea.

Proyecyo de Fomento al Desarrollo Agroindustrial



A diferencia de lo que sucede con la Renta Inesperada, en la Cámara baja sí están interesados en que se apruebe la Ley de Fomento a la Agroindustria, que viene reclamando Massa y hoy volvió a solicitar el jefe de Estado.



Según sostienen en Juntos por el Cambio, ya está todo "acordado" para avanzar pero el oficialismo antes quiere votar la Ley de Humedales, que recién se dictaminaría el próximo jueves. Por el contrario, desde el bloque del Frente de Todos, afirman que son dos proyectos que van por "carriles separados" y que un debate no está supeditado al otro.



El proyecto que busca incrementar la producción agroindustrial y las exportaciones para generar divisas se está tratando en la comisión de Agricultura, que preside el radical Ricardo Buryaile; y en la de Industria, que encabeza el oficialista Marcelo Casaretto. Hasta el momento, se introdujeron una serie de modificaciones que ayudaron a acercar las posturas de las dos principales coaliciones, aún así la iniciativa lleva más de un año sin poderse dictaminar.