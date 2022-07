Alberto Fernández reconoció que Argentina está "convulsionada económicamente"

En el marco de la reunión Cumbre del Mercosur que sesionó hoy en Paraguay, y en medio de la corrida cambiaria que pareciera no querer darle tregua al Gobierno nacional, el Presidente Alberto Fernández instó hoy a sus pares de la región a estar "más unidos que nunca" en un contexto internacional complejo, aseguró además que esta es la oportunidad "para ir en socorro del mundo hambriento" y reconoció que la Argentina "está convulsionada económicamente".

El mandatario, quien en medio de la disparada de la moneda norteamericana, utilizó la tribuna regional para instar a sus pares a "ponerse de acuerdo para trabajar juntos", en un continente que "tiene lo que el mundo busca para el mañana" en el contexto de la guerra en Europa, como alimentos y energía, al tiempo que les pidió "no buscar soluciones individuales que son de corto aliento".

"Tenemos que estar más unidos que nunca, sino vamos a cometer el peor de los errores. Eso no quiere decir que no debamos discutir las asimetrías que padecen países como Uruguay y Paraguay, no me voy a hacer el distraído con eso. Tenemos que resolver todo lo que haya que resolver, pero debemos hacerlo como socios", dijo Fernández durante su alocución en la LX cumbre de presidentes del Mercosur.

Las palabras del jefe de Estado fueron vertidas en medio de una nueva crisis, en este caso cambiaria, por la que traviesa el país y que volvió a encontrar a Fernández de viaje por el exterior, mientras su flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, encabezaba una reunión del Gabinete Económico, a los fines de buscar herramientas que lograran frenar la escalada cambiara que desde hace varios días, tiene en el centro de la escena a la divisa norteamericana.

Sin un respaldo político manifiesto de parte de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien, por un lado, pareciera no comulgar del todo con la línea asumida por la titular de la cartera de Hacienda y por el otro, estar interesada en su disputa con la Corte Suprema de Justicia y el Poder judicial en pleno, Batakis solo atinó a tomar un puñado de medidas.

Convocatoria al diálogo con la oposición

La compleja situación socioeconómica por la que atraviesa el país, agravada por la corrida cambiaria registrada en los últimos días, llevaron a varios actores del oficialismo a reclamar un diálogo político y en esa dirección, el ministro Gabriel Katopodis (Obras Públicas), consideró hoy que el ámbito para construir acuerdos con la oposición "es el Congreso nacional".

"Hoy lo que estamos haciendo es trabajar todos los días para generar señales de tranquilidad al mercado, para cuidar y defender el crecimiento de la economía", señaló Katopodis, quién evaluó que "siempre el diálogo es construcción ganada".

Sin embargo, el funcionario nacional advirtió que "el ámbito natural para construir esos acuerdos es el Congreso nacional" y en ese sentido, alegó que "el contexto nos obliga a ir a lo principal: defender el rumbo y el modelo para que salga la Argentina adelante".

Así respondió al ser consultado en las últimas horas sobre una eventual convocatoria al diálogo del Gobierno a la coalición opositora Juntos por el Cambio, ante la situación cambiaria.

En esta línea, Katopodis advirtió que el Gobierno nacional "no se va a dejar correr ni por cuatro vivos" ni tampoco "por una oposición mediática".

Por otra parte, el ministro consideró que el expresidente Mauricio Macri "es el jefe de la oposición" y recordó que en su gobierno "se pusieron el país de sombrero": "Nunca estuvieron tan claros los dos modelos en pugna, los argentinos no creyeron el país de las publicidades. Si ellos estuviesen gobernando ya habrían recortado los programas sociales", señaló Katopodis.

Larreta niega que haya habido una convocatoria al diálogo

Por su parte, desde la coalición opositora de Juntos por el Cambio, el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró hoy que "nadie" desde el Gobierno nacional convocó a un diálogo político a la oposición y coincidió con Katopodis en que el ámbito para esa eventual conversación es "el Congreso de la Nación".

"Entendemos la angustia de la gente, la incertidumbre de la gente que se despierta y no sabe si llega al fin de la semana, pero nadie nos convocó, ni nos contactó para ningún diálogo, ni consenso, ni nada", afirmó esta mañana Rodríguez Larreta.

El jefe de Gobierno porteño habló durante un acto en el cual su administración presentó un nuevo sistema para denuncias en materia de seguridad, y afirmó que antes de convocar a este eventual diálogo con la oposición, en el Gobierno nacional deberían ponerse "de acuerdo entre ellos".

"Este nivel de idas y vueltas del Gobierno solo abona a una mayor incertidumbre, cuando nos muestran que no tienen un plan, sino peleas y contradicciones entre ellos", afirmó, señaló Rodríguez Larreta, quién agregó que "en dos años y medio de Gobierno no mostraron ninguna actitud de consenso, hoy pareciera que la prioridad es avanzar contra la Corte, contra las instituciones".

Esta semana, la mesa nacional de Juntos por el Cambio expresó -en un comunicado difundido tras una reunión- su "máxima preocupación" por la crisis y cuestionó al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la descripción del funcionamiento del Poder Judicial que ambos plantearon, al acusarlos de realizar "un nuevo embate contra la Corte Suprema".

Por su parte, al referirse a esta eventual convocatoria del Gobierno al diálogo con la oposición, el diputado nacional Diego Santilli aseguró -durante una recorrida por el predio ferial La Rural de Palermo- que “lo que tiene que hacer el Gobierno es definir un programa económico y mandarlo al Congreso”.

Por su parte, el diputado nacional Ricardo López Murphy, quien también estuvo recorriendo la exposición de Palermo junto a Santilli, aseguró: “Nosotros en el Congreso interactuamos permanentemente con el oficialismo, y no ha habido ningún obstáculo para el diálogo”.