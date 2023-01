Alberto Fernández viaja a Mendoza en medio de enojos y diferencias internas

El tono electoral estará presente en el desembarco de Alberto Fernández en la provincia de Mendoza donde tiene previsto inaugurar la ampliación de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales en la localidad de El Paramillo.

El gobernador Rodolfo Suárez anunció de manera sorpresiva que no recibirá al Presidente en la tercera visita a la provincia debido a que está "enojado" por la resolución que tomó el Ejecutivo en el conflicto de Portezuelo del Viento.

Muy directo en sus declaraciones, el mandatario provincial le dará la espalda al Jefe de Estado al reconocer que "no quiere ser hipócrita" y por eso no lo acompañará en el recorrido que hará este mediodía.

"Es un modo campaña del Presidente. No tengo el ánimo y no quiero ser hipócrita en acompañarlo. Tampoco he tenido una invitación directa, ya que se han comunicado a través de la secretaria de Gabriel Katopodis. Lo llamé a Julio Vitobello, secretario de la Presidencia, y le expliqué la situación", justificó el gobernador.

Los argumentos son válidos para Suárez, quien no se olvida de que el Fernández se inclinó a favor de La Pampa y en contra de Mendoza en la disputa por la realización del proyecto hidroeléctrico Portezuelo del Viento.

La decisión del gobernador fue refutada por el ministro del Interior, Wado de Pedro, quien afirmó que "no recibir a un Presidente para inaugurar una obra en beneficio de los habitantes es una actitud poco democrática y antirepublicana". "Parece que lo que usted no quiere, es mostrar esta obra porque atenta contra su relato de autovictimización permanente", afirmó el funcionario.

Además de las diferencias con el gestión local, el Presidente tampoco será recibido por dirigentes kirchneristas de la provincias como la senadora Anabel Fernández Sagasti y el senador provincial Lucas Ilardo. Habrá otras ausencias del peronismo local por encontrarse de vacaciones.

En Mendoza, Fernández recorrerá obras públicas ejecutadas por la Nación como la Cárcel Federal de Cacheuta y la planta depuradora de líquidos cloacales El Paramillo en el departamento Lavalle. El Presidente viajará junto el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.