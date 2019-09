El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, aseguró que "luchar contra el hambre no es un costo" sino "un deber moral" en referencia a la emergencia alimentaria que reclaman las organizaciones sociales y sectores gremiales como la CGT.

"Luchar contra el hambre no es un costo, es un deber moral. La situación de Argentina debe avergonzarnos a todos", sostuvo el ex jefe de Gabinete en declaraciones a radio Continental. Sin embargo, remarcó que "no basta con la asistencia del Estado" para acabar con las deficiencias alimentarias, sino que "como sociedad tenemos que emprender un camino juntos para terminar con el hambre en el país".

La semana pasada hubo movilizaciones y una acampada frente al Ministerio de Desarrollo Social para exigir que se declare la emergencia alimentaria por parte de organizaciones sociales. Además, la CGT se reunió este lunes con la titular de esa cartera, Carolina Stanley, y el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, para pedirles que hagan algo al respecto.

Por otro lado, Fernández se refirió a la grieta y consideró que "hay que cerrarla entre todos". "Hay que terminar con la psicología de la grieta. La política es un sistema de diálogos, de confrontar ideas. Tenemos que lograr un sistema de convivencia y respeto, no de tolerancia", consideró.

Además, resaltó que el no quiere "refundar la Argentina". "Ojalá los argentinos seamos capaces de fundar una sociedad en donde nos respetemos. Eso lo tenemos que hacer entre todos y me voy a poner a la cabeza. Si soy presidente, voy a liderar ese proceso, voy a hacer todos los gestos que tenga que hacer", prometió, y pidió que "ojalá la historia" le de "el privilegio de ser el que puso una bisagra para que la Argentina emprenda el rumbo definitivo de crecimiento".

Te puede interesar:

"Está claro que con el Presidente (Mauricio Macri) tenemos visiones absolutamente distintas sobre el país y creemos en métodos de solución de los problemas cotidianos del ciudadano medio que no tienen nada que ver en un caso y en otro. Hablo cuando el Presidente necesita hablar conmigo. Yo sólo puedo expresar lo que pienso: ése es el único poder que tengo hoy en día", manifestó el compañero de fórmula de la ex presidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner.

Sobre cómo afrontar la situación de crisis y devaluación que sufrió, planteó: "No es una cosa simple, es bastante difícil. Con la votación los ciudadanos han decidido sacarle poder a alguien o mostrar su vocación de cambiar quién maneja el poder político en la Argentina, pero mientras tanto hay formalidades que cumplir que hacen que uno no tenga ese poder".