Con la intención de conformar un solo bloque en el Senado, el presidente electo Alberto Fernández se reunió ayer con el jefe del Bloque Justicialista en la Cámara Alta, Carlos Caserio, para ofrecerle un lugar en su futuro gobierno para de esa manera buscar destrabar la discusión sobre la presidencia de la futura bancada oficialista que quedaría en poder de alguien designado por la vicepresidenta electa, Cristina Fernández.

"El presidente Alberto Fernández me ofreció ser parte del Gabinete. Me tomó por sorpresa, estoy muy agradecido por la proposición. Me dijo que elija libremente, que si quiero seguir en el Senado lo hiciera", confirmó el cordobés, quien sin embargo dejó su decisión latente, al señalar: "Lo voy a pensar, vamos a ver lo que nos conviene".

El encuentro tuvo lugar en las oficinas de Fernández ubicadas en el barrio de Puerto Madero, en medio de la resistencia de Caserio, y de buena parte del bloque referenciado en los gobernadores, contrarios a la unificación de esa bancada con la del Frente para la Victoria.

Esa discusión está trabada desde hace varias semanas y de esta manera comenzaría a resolverse en favor de la postura asumida por la ex presidenta, quien busca tener un único bloque en ambas Cámaras del Congreso.

También ayer comenzó a quedar saldada la discusión en torno a la titularidad del interbloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, la que quedaría en poder de Máximo Kirchner ante la posible designación al frente del Ministerio de Defensa de Agustín Rossi, actual presidente de la bancada del Frente para la Victoria-PJ en la Cámara baja.

Fue el propio santafesino quien se encargó de ponderar a Máximo, al afirmar que sería un "muy buen jefe de bloque", al tiempo que evaluó que si Sergio Massa "va a ser presidente de la Cámara de Diputados, sería lógico que el presidente del bloque sea del FPV".

Pero además, Rossi consideró que el primogénito de los Kirchner "tiene altos niveles de consenso en el bloque".

Otro que también lo salió a bancar fue el diputado Daniel Arroyo, futuro ministro de Desarrollo Social: "A mi me gusta mucho lo que está encarando Máximo hace tiempo; lo escucho mucho, siempre ha planteado la mirada desde abajo, y yo respeto al que plantea la mirada desde el que sufre y la pasa mal, y en eso el Congreso tendrá un rol clave eso", indicó.

En caso de que ambas decisiones se confirmen, el kirchnerismo se quedaría con la conducción de ambos bloques legislativos.