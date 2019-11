El ex diputado Ricardo Alfonsín desmintió ayer que el presidente electo, Alberto Fernández, le haya ofrecido ser titular de la Oficina Anticorrupción durante su futuro gobierno. "Nadie me ofreció nada. No es cierto", sostuvo.

En diálogo con radio Estación Sur, Alfonsín volvió a tomar distancia del posicionamiento de la UCR de acompañamiento a las políticas del Gobierno actual. "Espero que la UCR no cometa el error que cometió durante estos cuatro años, que apoyó políticas que nada tenían que ver con lo que nosotros pensábamos que era lo necesario para el país. Espero que ahora no se oponga a políticas que nosotros creemos que son buenas", afirmó.

"En mi partido hablan de nombres, de cambio de nombres. Me parece que empiezan por la conclusión y están poniendo el carro delante del caballo. Me gustaría que hablen de ideas, si no hay que cambiar algunas ideas que estuvimos acompañando en estos años", insistió.

Consultado sobre las primeras definiciones de Fernández sobre el modelo de país, dijo que espera que el futuro mandatario cumpla con su compromiso de convocar a un acuerdo económico y social en el que participen los principales actores políticas, económicos y sociales del país.

"Yo me ilusiono con esa posibilidad, creo que es lo que nos falta intentar en la Argentina", indicó. Y adelantó que apoyará al futuro gobierno de Fernández si las medidas que toma van en línea con su concepción política e ideológica. "Si las ideas de mi partido las aplica alguien que no es de mi partido las voy a defender", enfatizó.