Después del último rechazo público de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió; la aspiración máxima en el Poder Ejecutivo nacional es que la ley de Financiamiento de los Partidos Políticos se trate esta semana en el Senado y que recién pase a Diputados el año próximo. Sin embargo, aún con el visto bueno del titular del bloque del peronismo federal de la Cámara Alta, Miguel Ángel Pichetto, está en duda su tratamiento durante las sesiones extraordinarias.

Si bien la semana pasada el presidente Mauricio Macri dejó asentado en el Boletín Oficial su deseo de llevar al recinto el proyecto que habilita a las empresas a aportar a los partidos políticos hasta el 5% del tope de gastos de campaña, el debate está atado a cuán dispuestos estén en el PJ a quedar de nuevo votando junto al oficialismo, luego de la aprobación del Presupuesto 2019.

Como un primer paso, en Balcarce 50 llegaron a un acuerdo con Pichetto para avanzar con la ley de Financiamiento de los Partidos Políticos. No obstante, desde su bancada sostuvieron que aún "no está confirmado" su tratamiento esta semana en el Senado. A su vez, la senadora del PJ por Tucumán, Beatriz Mirkin, dijo durante el fin de semana que esa iniciativa "podría quedar en el camino" y destacó que el mandatario "llama a extraordinarias para discutir los temas que le preocupan a él, mientras la gente sigue sufriendo el hambre".

Aún si finalmente el Gobierno nacional lograra aprobar la norma antes de fin de año, en 2019 deberá buscar la forma de apaciguar el enojo que Carrió mostró estos días ante la insistencia del macrismo para que las empresas puedan financiar a los partidos políticos. "Nosotros somos Cambiemos pero no somos corruptos, que también los hay en Cambiemos, ni cómplices, no tenemos que ver con la mafia del fútbol, estamos en contra del financiamiento de empresas a los partidos políticos, defendemos los derechos humanos de todos y cada uno y la no violencia, nosotros nunca vamos a ser fascistas y vamos a seguir siendo ecuménicos y humanistas hasta el fin de los días", recordó a sus aliados la legisladora chaqueña desde Ezeiza, donde reunió a su tropa.