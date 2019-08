Los jóvenes de Malvinas Argentinas impulsan una campaña política novedosa en el distrito. Acompañan la candidatura del intendente, Leonardo Nardini, que buscará la reelección en octubre, con espectáculos artísticos y deportivos que acercan a todas las localidades del distrito en forma gratuita.

"En esta campaña todos los artistas tienen un lugar. Seguimos apostando al arte, a la cultura, y esta es una forma de llevar nuestra propuesta adelante", explicó la concejal Sol Jiménez Coronel.

A través del baile, de la música y el deporte, los jóvenes encuentran el espacio para comunicar y acercar las propuestas de cara a las elecciones. Se desarrollan simultáneamente en distintos puntos del distrito.

"Se llevan adelante, en forma sorpresiva, en las siete localidades para que todos los vecinos, desde Tortuguitas a Ing. Adolfo Sourdeaux, puedan participar. Es importante destacar que esta campaña además de innovadora, tiene como objetivo desterrar el mensaje que ya no queremos. Los vecinos de Malvinas no queremos más pintadas políticas, no queremos más nombres propios; sí queremos arte, queremos cultura, queremos seguir apostando a eso", finalizó Sol Jiménez.