La Argentina está conmocionada por el intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. El propio presidente Alberto Fernández lo calificó como "el hecho más grave desde que hemos recuperado nuestra democracia".

Por un error o una casualidad, no terminó en una verdadera tragedia: el arma calibre 380 que portaba el detenido, Fernando André Sabag Montiel, estaba cargada con cinco balas. Sin embargo, a pesar de que gatilló dos veces a apenas centímetros de la cara de la ex presidenta, no salió el disparo porque no había balas en la recámara, según determinaron los primeros análisis de lo sucedido.

Video ataque a Cristina Kirchner

Qué es un magnicidio: significado

El gravísimo atentado contra la democracia argentina fue calificado por todo el arco político y la prensa, tanto nacional e internacional, como un intento de magnicidio.

¿Qué es un magnicidio? La Real Academia Española (RAE) lo define como "muerte violenta dada a persona muy importante por su cargo o poder".

Se trata de un agravante en casos de homicidios cuando el asesinato que produce contra presidentes, primeros ministros y otras figuras políticas o religiosas con roles jerárquicos.

Los magnicidios pueden ser clasificados según su desarrollo: si fue planeado y preparado (no se llevó a cabo), intento fallido (algunos ejemplos serían el de Margaret Thatcher, Augusto Pinochet, Juan Pablo II, Rafael Correa, Adolf Hitler y Fidel Castro), y los que efectivamente lograron llevarse a cabo (John F. Kennedy, Mahatma Gandhi, Tupac Shakur e Isabel de Baviera).