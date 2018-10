El diputado del Bloque Justicialista, Diego Bossio, advirtió ayer que el Gobierno deberá "reelaborar en su totalidad" el proyecto de Presupuesto 2019 que está siendo debatido en comisiones en la Cámara baja, en tanto que la titular del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, consideró a la iniciativa del Ejecutivo como "un dibujo" que está "plagado de mentiras".

Los cuestionamientos de ambos legisladores se producen en el marco del tratamiento del proyecto de ley de leyes que mañana jueves volverá a ser tratado en ese recinto en la comisión homónima que preside el oficialista Luciano Laspina.

"Resulta a todas luces evidente que, al cambiar drásticamente la política económica y monetaria del país, se han modificado por completo los supuestos macroeconómicos que daban sustento a todo el proyecto bajo análisis", advirtió Bossio en un escrito dirigido a Laspina, titular de la comisión de Presupuesto en Diputados.

Recuerda además que el 26 de septiembre pasado el Gobierno del presidente Mauricio Macri anunció un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ( FMI) lo que implica "un incremento en la deuda externa de 7.100 millones de dólares", sin embargo, advierte, que "a la fecha este Congreso Nacional no cuenta con la información detallada del contenido del Memorándum de Entendimiento ni las nuevas condicionalidades exigidas por el organismo multilateral de crédito".

Bossio además recordó que al asumir la presidencia del Banco Central, Guido Sandleris explicó "los cambios en la política monetaria, haciendo foco en un estricto control del crecimiento de la base monetaria y una modificación en la estrategia de intervención de la Entidad en los mercados de cambio", tras lo cual le solicitó a Laspina que de "manera urgente" se comunique con el Poder Ejecutivo "para que reelabore en su totalidad el proyecto de Ley de Presupuesto" a efectos de que el Congreso se "aboque a su urgente tratamiento en un texto que sí respete los presupuestos económicos vigentes hoy".

En tanto que Camaño, titular del bloque de diputados del Frente Renovador, definió al proyecto de Presupuesto como un "dibujo que está plagado de mentiras", criticó también en duros términos al gobierno del presidente Mauricio Macri al que consideró de "mentiroso e inoperante" y dijo que a este "se le fue la mano", al tiempo que criticó que haya decidido enviar al Congreso "un presupuesto de ajuste".

"Este gobierno realiza un festival de endeudamiento", señaló la legisladora del Frente Renovador, quien además cuestionó que se haya abierto "las puertas a la timba financiera".

Días pasados fue el bloque del FpV- PJ el que también instó a Macri a retirar el proyecto a los fines de rehacerlo "incluyendo los nuevos condicionamientos que impone su nuevo pacto" con el FMI, y advirtió que "si el gobierno quiere salir de la profunda crisis en la que sumergió a los argentinos con sus políticas económicamente desacertadas y socialmente insensibles, debería empezar por decir la verdad, y no esconder los problemas, dos latiguillos que no se cansan tanto de repetir como de no cumplir".

También el titular del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez, visitará en las próximas horas los diferentes bloques del peronismo para exigirles que intenten "presentar un proyecto alternativo" en aquellas cuestiones con las que los jefes comunales no están de acuerdo.