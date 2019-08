La camioneta oficial del ministro coordinador de Gabinete de Chubut, Federico Massoni, fue atacada ayer a balazos frente a su casa en la localidad de Trelew, pero el funcionario desestimó que el hecho esté relacionado con las protestas sindicales que se registran en la provincia y lo vinculó al narcotráfico.

"Si bien tenemos un conflicto social sindical en la provincia con los trabajadores del Estado, no relaciono este hecho con esas protestas. Venimos realizando una tarea muy fuerte contra el tráfico de narcóticos y creo que debe tener que ver con eso", apuntó Massoni en declaraciones al canal Todo Noticias ( TN).

El ministro recordó que días atrás participó en un operativo "antidrogas" en un barrio de Trelew, donde se produjo la detención de una persona que tenía armas.

"Durante el operativo hubo una persecución a un vehículo al que intentamos primero detener para identificar. Logramos encerrarlo con la camioneta y luego detuvimos a una persona que viajaba con armas en ese auto", contó el funcionario.

Según el jefe de la Policía provincial, Miguel Gómez, los impactos en el vehículo del jefe de gabinete chubutense se encontraban incrustados sobre el lateral del acompañante.

"El señor ministro coordinador había recibido amenazas", aunque prefirió no brindar más detalles del tenor de las mismas.

Al respecto, explicó a Télam que "se hizo la denuncia respectiva y será el propio denunciante que debería dar a conocer los detalles si lo cree pertinente". Massoni reveló: "Recibo amenazas en forma permanente a través de Twitter, Instagram. Se trata de comentarios que se formulan por medio de perfiles falsos. El viernes pasado informé a la Fiscalía que en uno de estos mensajes me dijeron que me querían limpiar. Eran hechos a los que no le daba mucha trascendencia".

Respecto de la problemática sindical en Chubut, Mazzoni interpretó que es una cuestión "histórica" y dijo que "se va a solucionar cuando se les brinda contención a lo que vienen reclamando".

"Descarto que el ataque venga de allí (de los gremios estatales). Ya instruí al jefe de policía para que ponga una consigna en mi casa, para mi familia", expresó.

El vehículo baleado es una camioneta Nissan Frontier, de color blanco, que fue descubierta hoy con siete perforaciones provocadas por los proyectiles de un calibre que aún no se pudo precisar, por lo que fue secuestrada para someterla al análisis del área de criminalística de la policía.