La ex ministra de Economía en la Provincia de Buenos Aires Silvina Batakis fustigó la estrategia del Gobierno Nacional para la discusión paritaria del corriente año. Dentro de esa tónica consideró que además del complicado pronóstico para el guarismo de inflación de 2018, ni siquiera la cláusula gatillo garantizan reaseguro de poder adquisitivo para los trabajadores. "Fíjese que aún cuando se dispara esa claúsula no se llega a cumplir el objetivo de una paritaria. No hablamos solo de merma en el deterioro del poder de compra, hay una cuestión social en esa discusióin que los asalariados estén un poco mejor", le detalló la economista a BAE Negocios.

Batakis suscribió que las organizaciones sindicales aparecen obligadas en el marco económico a establecer refugio en el principio de "perder por poco", ante la estrategia económica y política de Cambiemos pero recordó "llama la atención de que haya que recordar que la discusión salarial colectiva se establece para que los trabajadores ganen participación en el PBI. Al lograr ese cometido también se incrementa el poder de compra y de hecho se eleva el consumo", puntualizó.

Dentro de la previa a negociaciones relevantes en la órbita de los trabajadores, la ex funcionaria de Scioli objetó que tanto el ministro del Interior Rogelio Frigerio, y su par de Trabajo, Jorge Triaca, hayan manifestado que pueden prescindir de las cláusulas gatillo, ya que hay "una pauta inflacionaria revisada" del 15%.

Batakis tuvo un rol protagónico en el marco de las negociaciones salariales de los docentes bonaerenses, durante la gestión del gobernador Daniel Scioli y estaba llamada a integrar el elenco del gabinete nacional que el bonaerense no logró consolidar a partir de su derrota en el balotage 2015.

La economista es respetada dentro del ámbito sindical de la Provincia no solo por su paso por la gestión.