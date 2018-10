Varios gremios industriales realizaron una masiva marcha hacia el Ministerio de Producción, en donde entregaron un documento firmado por éstos organismos al titular de la cartera, Dante Sica, en la cual expresaron su "rechazo a los despidos e importaciones que afectan al sector".

La nutrida manifestación tuvo su parada final en las puertas del organismo nacional (ubicada en la avenida Presidente Roca al 600), y contó con las presencias de dirigentes y afiliados de sindicatos como la Unión Obrera Metalúrgica ( UOM), Molineros, Alimentación, Papeleros, Lecheros, Ladrilleros y SMATA.

Asimismo, la marcha también contó con la presencia de Antonio Caló ( UOM), Julio Piumato (Judiciales) y Héctor Daer (Sanidad), entre otros funcionarios de los diversos gremios que estuvieron en la puerta del Ministerio de Producción. Con relación a la medida, Caló le comentó a BAE Negocios que "vinimos a entregarle al señor ministro (en alusión a Dante Sica) un documento firmado por la CGT y todos los gremios industriales, más empresarios de las PYMES, en el cual le contamos al ministro, que creo que debe saber lo problemas que tenemos los trabajadores, loas dificultades de las PYMES y la industria nacional.

El dirigente señaló que ese será el documento que le harán llegar al ministro y todo el gobierno nacional "del grave problema que estamos atravesando los trabajadores". Manteniendo la misma linea de reclamo remarcó: "En mi gremio tenemos 4000 compañeros despedidos en los últimos seis meses y 10 mil suspendidos, con el agravante de que todavía los compañeros que trabajan y cobran el sueldo, no les alcanza para comer, dado de como aumentaron las tarifas, luz, gas y otras cosas".

Caló agregó que "aquí nadie se puede hacer el distraído porque la gente está en la calle con hambre, sin trabajo, duerme en la calle, pide más platos de comida o mate cocido en comedores o iglesias, por eso, creo que el gobierno tiene que reflexionar y ver como la industria nacional se pone a trabajar de nuevo, sino ésta marcha de trabajadores industriales será el principio, ya que van a venir todos los gremios porque la situación es muy difícil".

Consultado sobre el momento que vive la Confederación General de Trabajadores ( CGT), el secretario general de la UOM, manifestó que "puede haber diferencias entre los dirigentes gremiales, pero los trabajadores no la tienen, porque los trabajadores de SMATA, UOM o textiles tienen el mismo problema: no le alcanza la plata para comer y quiere que sus dirigentes salgan a reclamar en la calle.

El gremialista resaltó que en esta oportunidad están los gremios industriales, ya sean de la CGT o no, y señaló que hoy varios acompañantes de la marcha ya no pertenecen a la CGT. "Veremos como saldremos adelante, siempre trataremos de lograr la unidad del movimiento obrero, después hay compañeros que quieren unidad y otros no", enfatizó.