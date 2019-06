Cuando parecía que las negociaciones quedarían estancadas, el oficialismo porteño logró finalmente en las últimas horas avanzar con la UCR para sumarla al frente Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que en el marco del acuerdo el diputado Martín Lousteau será candidato a senador nacional por ese espacio.

Al filo del plazo para la inscripción de alianzas, a la medianoche de este miércoles, los apoderados porteños del PRO, la Coalición Cívica, Confianza Pública (partido que lidera Graciela Ocaña) y la UCR tenían previsto firmar la conformación del frente. En caso de que no llegaran a hacerlo a tiempo, correría un plazo de gracia de seis horas más, indicaron fuentes de esos espacios a NA.

De esta forma, tras no lograr ponerse de acuerdo con el radicalismo en los comicios porteños de 2017 y 2015, finalmente se constituirá Cambiemos en la Ciudad, aunque ahora la alianza llevará otro nombre, debido a que esa denominación se modificó tras el acuerdo con el peronista Miguel Ángel Pichetto.

Tampoco se llamaría Juntos por el Cambio, nombre que se definió para la Nación y la provincia de Buenos Aires, debido a que el frente no está integrado en la Ciudad por exactamente los mismos partidos que en aquellas dos jurisdicciones.

Como parte del acuerdo, Lousteau será el primer candidato de este frente a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, y así compartirá boleta con Mauricio Macri en el apartado de Presidente y con Horacio Rodríguez Larreta, en el de jefe de gobierno porteño.

A su vez, fuentes partidarias aclararon que el bloque de Evolución, el frente que lidera Lousteau, mantendrá su independencia y no se va a unir al de Vamos Juntos, tal como se denominaba a la alianza oficialista en la Ciudad desde 2015. En esa oportunidad, Horacio Rodríguez Larreta no accedió a competir en primarias con Lousteau, apoyado por el radicalismo, para la jefatura de Gobierno, por lo que el oficialismo no pudo utilizar el nombre nacional en el distrito.