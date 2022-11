La jueza federal María Eugenia Capuchetti rechazó este martes la recusación en su contra presentada por la querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la causa en la que se investiga el intento de magnicidio en su contra.

En la recusación, la querella de la vicepresidenta cuestionó la labor de la jueza por ser "parcial" y "negligente", además de haber cometido "arbitrariedades" en la investigación por el intento de magnicidio.

La jueza federal presentó un escrito de 43 páginas en el que repasó todas las medidas que dictaminó desde que está al frente de la causa. Allí, Capuchetti rechazó las "descalificaciones" de la querella y sostuvo que el único sustento del planteo es la "disconformidad" de la querella "con la investigación".

"La presunta parcialidad de la suscripta que fuera alegada por la querella, no vislumbra correlato alguno con datos objetivos de la pesquisa, que permitan fundar la posible existencia de un temor de parcialidad de esta jueza", sostuvo la magistrada en la resolución a la que accedió Télam.

“Mi imparcialidad se mantiene indemne y jamás se ha visto siquiera potencialmente afectada, ni en los hechos ni en el ánimo de la suscripta, por el manto de sospecha que la querella ha intentado deslizar en torno a mi rectitud en la función de jueza que ejerzo y seguiré cumpliendo”, destacó la jueza.

El informe concluye con el rechazo a la recusación y la elevación del incidente a la sala primera de la Cámara Federal porteña, para que sea el tribunal de apelaciones el que decida si le corresponde seguir interviniendo en la causa.

Recusación de Cristina Kirchner

Si bien la recusación partió de las diferencias entre la jueza y Cristina en la forma de abordar la investigación sobre el rol de Gerardo Milman, sospechado de tener conocimientos previos sobre el ataque contra la Vicepresidenta, el escrito presentado por la querella se refiere a una serie de decisiones que generaron desconfianza por parte de la víctima.

"Comparto la recusación a la Jueza Capuchetti en la causa del atentado contra mi vida, el 1 de septiembre pasado. A partir de la página 7 se detallan sus irregularidades y arbitrariedades, desde el primer día, cuando se borró el celular de Sabag Montiel", publicó el lunes en su cuenta de Twitter la Vicepresidenta, adjuntando el documento.

La recusación se fundamenta en el temor de parcialidad por parte de la magistrada, a raíz de una supuesta relación con los ex jefes de la AFI durante el gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

"En las últimas horas, nos dimos de bruces con que la jueza visitaba regularmente la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri. Dicha agencia estaba dirigida por Gustavo Arribas y Silvina Majdalani, quienes tienen un procesamiento firme por espionaje ilegal al Instituto Patria", precisaron los abogados.

"Capuchetti no es ni objetiva ni subjetivamente imparcial. No es objetivamente imparcial debido a sus indebidas relaciones con la AFI macrista y a las presuntas medidas hechas para medios periodísticos y no para la causa, que surgen de la lectura de ciertos medios de comunicación masiva", sostiene el escrito de la recusación.