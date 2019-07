La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, volvió hoy a sus dichos de alto voltaje al afirmar que "si vos votás a un ladrón es porque te gusta ser ladrón". "A mucha gente le gustan los ladrones. Si llegaran al poder, robarían", agregó.

En declaraciones al canal TN, la diputada nacional de Juntos por el Cambio le bajó además el tono a las tensiones que había tenido el año pasado con el presidente Mauricio Macri al asegurar que "siempre" está "al lado" de él, "mucho más de lo que la gente" y "los amigos de Macri" creen.

En el mismo sentido, dijo: "Cuando me esconde cosas, yo las saco a la luz" y agregó que "se le nota en la cara porque los hombres cuando mienten son muy graciosos. Yo no me arrepiento de haberlo apoyado".

Además, apuntó los dardos contra el dirigente radical Enrique "Coti" Nosiglia al afirmar que no le gusta cuando el jefe de Estado conversa con él.

Por otra parte, Carrió volvió a poner en duda su futuro en la política luego de la finalización de su mandato en el Congreso en 2021 al señalar que sabe que quedan por resolver "las cuestiones de hambre, pobreza y prosperidad económica" y que por eso se quiere "dedicar a la actividad privada social": "Quiero hacer sociedades anónimas de mujeres que exporten, quiero dedicarme a generar prosperidad", explicó.

En ese contexto, admitió que en materia económica hay "una deuda enorme, injustificable, pero también es cierto que se dedicó prácticamente el 60% del presupuesto al gasto social".

Y se mostró confiada rumbo a los comicios al asegurar: "Ganamos seguro, siempre lo supe. Nunca participé de la ansiedad de nadie, no creo en las encuestas", remarcó.

Con estas declaraciones, "Lilita" volvió al alto perfil que la caracteriza, del cual, pese a sus recientes dichos acerca de la necesidad de "revisar los juicios a militares", se había alejado en las últimas semanas. Es que, tras su explosivo paso por las elecciones provinciales de Córdoba y Santa Fe, la diputada había decidido llamarse a silencio mientras negociaba los lugares de las listas electorales, que tuvieron a la Coalición Cívica como una de las fuerzas ganadoras de las pujas internas.