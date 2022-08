Poco después de que Sergio Massa renunciara formalmente a su función de presidente de la Cámara de Diputados para pasar al Ministerio de Economía, la diputada por el Frente de Todos Cecilia Moreau asumió como la primera presidenta mujer de la Cámara baja. "No voy a gobernar con mis hormonas, sino con mi cabeza, con mi corazón militante y con mis convicciones políticas", aseguró.

Con la asunción de Moreau, Massa se asegura cierta continuidad en el manejo de los temas parlamentarios que serán claves para el Ejecutivo nacional en el terreno económico y un diálogo más aceitado para el tratamiento del Presupuesto 2023, que él mismo deberá diseñar y llevar al Congreso.

En su discurso, Moreau dijo que asume "el compromiso de expresar a la máxima institución de la representación popular y democrática en todos sus matices y sus diversidades". "Me comprometo a conducir este Cuerpo con las normas y las facultades que la Constitución nacional, el reglamento y los acuerdos de labor parlamentaria nos generen para nuestro funcionamiento", declaró.

"No es una tarea sencilla estar acá, porque reemplazo a quien me conduce políticamente, a un amigo que hoy le toca pasar mañana a ser parte de un gobierno que está intentando dejar todo para que la Argentina salga adelante", admitió la nueva Presidenta de la Cámara.

En este sentido, el rol de Moreau será central: deberá ser el nexo entre el Ejecutivo y Diputados de cara a la presentación del Presupuesto 2023, a presentarse el próximo 15 de septiembre, y garantizar que se apruebe, a diferencia de lo que sucedió con el exministro Martín Guzmán.

Como contó BAE Negocios, la diputada de origen radical además será el nexo para darle impulso a las iniciativas que requiera Massa a fin de encauzar la economía. Hay dos que están en lista de espera: la que fomenta el desarrollo de la agrobioindustria y la de electromovilidad. Si bien fueron promovidas por el ex ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, desde el bloque del Frente de Todos aseguran que son dos asuntos de interés de la Casa Rosada, incluso del propio líder del Frente Renovador. No serán las únicas.

Moreau es la primera presidenta mujer de la Cámara de Diputados

"Soy consciente de que tengo una responsabilidad adicional por ser mujer. La verdad que me genera un orgullo extra. No se confundan: no voy a gobernar con mis hormonas, sino con mi cabeza, con mi corazón militante y con mis convicciones políticas", concluyó su discurso Moreau.

Su elección fue resistida por Juntos por el Cambio, que se opuso al igual que el PTS - Frente de Izquierda. El resto de la oposición se mostró a favor de su asunción, aunque manifestó su disconformidad por la falta de comunicación del oficialismo para llegar a un acuerdo que facilite el traspaso.

La diputada Graciela Camaño, del bloque Identidad Bonaerense, apoyó la designación de una mujer al frente de la Cámara de Diputados: "Ahí se va a sentar por primera vez en la historia de este Congreso una mujer. Fueron 158 años de hombres". “Vamos a tener un Poder Legislativo femenino, Cecilia va a estar en los libros de historia”, concluyó.