Tras el corte de ruta que se montó en el acceso sur a Comodoro Rivadavia para protestar por sueldos impagos de julio, detuvieron esta mañana al secretario general de la Regional Sur de la Asociación de los Trabajadores de la Educación (Atech), Daniel Murphy, y a una delegada de ese sindicato, Magalí Stoyanoff.

La protesta es por la demora en el pago de los salarios de julio, el corte de la obra social, la falta de pago de retroactivos, el no cumplimiento de lo acordado en paritarias y el estado edilicio de las escuelas.

Hace unos días, el gobernador Mariano Arcioni aseguró que "por la volatilidad financiera no podemos tomar créditos a corto plazo como nos gustaría" a través de la colocación de letras de tesorería para obtener 1.500 millones de pesos y lograr pagar los sueldos de los estatales que no comenzaron a cobrar julio.

La manifestación de los estatales es parte de un "plan de lucha" acordado en la Mesa de Unidad Sindical (MUS) que dispuso una serie de medidas, entre ellas paro, movilizaciones y cortes de ruta que se reproducen en al menos cuatro puntos de la geografía chubutense.

El flamante ministro de Economía de la provincia, Oscar Antonena (asumió ayer), fue uno de los afectados quien tuvo dificultades para viajar los 20 kilómetros que separan Trelew, ciudad donde reside, de Rawson, que se encontraba bloqueada por piquetes en las dos rutas de acceso.

Según el requerimiento de fiscal federal en primera instancia de Comodoro Rivadavia, Norberto Bellver al que tuvo acceso Télam, la intervención que derivó en la detención de los sindicalistas del gremio docente fue tras una denuncia de YPF.

La instrucción penal se solicita por "denuncia del responsable de YPF sobre entorpecimiento de servicios públicos de conformidad a los establecido en el artículo 196 del CPPN".

Ocurre que el corte del tránsito al sur de Comodoro Rivadavia afectó a las rutas 3, 26 y provincial 39 por la que se accede a los campos petroleros próximos a esa ciudad, en su mayoría propiedad de la operadora YPF.

La detención de los sindicalistas llevó tensión al resto de los cortes de ruta que incrementaron su postura exigiendo la liberación de lo detenidos.

El ministro Antonena visitó varias radios de Trelew para difundir públicamente el pedido a los manifestantes, a quienes les recordó que "si no puedo llegar a mi lugar de trabajo y no dejan entrar a los trabajadores del ministerio no se podrán hacer las transferencias para el pago del primer rango".

Se trata del primer depósito del sueldo para los empleados públicos provinciales que incluye solo a quienes cobran menos de $40.000, en un cronograma que se espera comience hoy, siga el 22 de agosto para quienes perciben hasta 65.000 y termine a fin de mes con el resto.

El ministro confirmó: "pude llegar a mi oficina porque me rescató la policía en un patrullero para que llegue y así hacer las transferencias pero... ¿está bien que tenga que llegar de esta forma a mi lugar de trabajo?", en diálogo con Télam.

Antonena solicitó a los gremialistas "consenso y racionalidad para poder efectivizar el pago de sueldos al primer rango de empleados provinciales".

"Llamo a los señores representantes de los trabajadores a tomar conciencia y dejar de provocar esto porque en definitiva lo que va a pasar es que lo que más necesitan no van a tener la plata depositada", aclaró el funcionario.

El cese de actividades en el sector público tiene consecuencias en todos los servicios que presta el Estado, sobre todo en la educación, con alumnos que tuvieron apenas cuatro días de clases después del receso de invierno.

Hasta la Justicia Electoral se ve afectada por la retención de servicios, a punto tal que ayer debió interrumpirse el escrutinio definitivo de las PASO que se desarrollan en la Cámara de Diputados por el quite de colaboración.