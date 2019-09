En medio del conflicto con los gremios docentes, el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, aseguró que continuará en el cargo al sostener que el problema en su provincia "no se soluciona con una renuncia".

Durante un mensaje oficial que brindó por la mañana, el mandatario ratificó "a todo el Gabinete" que lo acompaña y precisó que "los cambios" en los ministerios "van a venir a partir del 10 de diciembre", luego de la renovación presidencial. Además adelantó que, pese a las protestas, su administración continuará "hasta noviembre" con "el pago escalonado" a los empleados estatales.

"Los docentes cobran el sueldo dentro de los 30 días. He pedido que los chicos estén en las aulas. No hay soluciones mágicas cortando rutas o haciendo paro, la responsabilidad la tenemos todos", cuestionó el mandatario oficial.

Sin embargo, también sostuvo que el Ejecutivo provincial está "normalizando la obra social" y "enviando alrededor de 100 millones por semana para ir achicando los plazos de los pagos". "No pueden decir que este gobierno no ha tenido diálogo, las puertas siempre estuvieron abiertas. Yo como gobernador he encabezado varias reuniones. Vamos a seguir convocando a los distintos actores políticos como lo hicimos siempre", agregó.

Alrededor de 500 trabajadores docentes y estatales bloquearon ayer el acceso a la planta de Aluar en la ciudad chubutense de Puerto Madryn para repudiar la "falta de respuestas concretas" relacionadas el pago de salarios.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (Atech), Santiago Goodman, destacó la necesidad de "respuestas concretas, que se giren los fondos que sean necesarios para que los maestros y profesores". Por su parte, el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, consideró que "en Chubut no hay un problema docente", sino que existe "una crisis provincial con todos los estatales".