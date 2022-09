Con Máximo a la cabeza, resurge el operativo clamor "Cristina 2023"

Las muestras espontáneas de cariño expresado en los últimos días por los manifestantes que se acercaron hasta la casa del barrio de la Recoleta a expresarle su respaldo a Cristina Fernández de Kirchner, le dejó paso al "operativo clamor", para que esta se convierta en la candidata indiscutida del Frente de Todos de cara a las elecciones presidenciales de 2023; así lo dejó entrever hoy el diputado Máximo Kirchner, al asegurar que la vicepresidenta es la mejor postulante a ocupar ese cargo

"Sé el desgaste que lleva la presidencia si trabajás en serio, ¿no? Macri ahí anda, pero cuando vos realmente estás ahí y trabajás con toda la voluntad y le ponés todas las ganas, quemás mucha vida, mucha. No estás de vacaciones ahí", señaló Máximo en una entrevista concedida a El Destape Radio, al referirse a lo que implica ejercer la primera magistratura.

Dispuesto a ahondar en el tema, el líder de La Cámpora también se refirió a la figura de su madre, sobre quién dijo: "tengo sensaciones encontradas, vos la ves y está muy bien, hace gimnasia todos los días" y está "híper lucida", y agregó que si se la compara "con algunos personajes de la oposición que quieren ser candidatos, está diez veces mejor".

En esa dirección, destacó que a Cristina "le sobra inteligencia, le sobra coraje", pero, sin embargo, a la hora de confirmar si será candidata, dijo que esa "es una decisión que va más por ella".

"A mí si me dijeras como ciudadano" y no tuviera "ninguna cuestión sanguínea con ella, imaginate, quiero que me gobiernen los mejores siempre", subrayó Máximo, quién, ante la pregunta de quién es la mejor, no dudó en responder: "pero por favor ¿alguien tiene dudas?".

A las expresiones de deseos del dirigente camporista, también se sumó el titular de la CTA de Córdoba y diputado nacional por el Frente de Todos (FdT), Pablo Carro, al sostener que Cristina "tiene que ser candidata" a Presidenta el próximo año porque "con ella el pueblo sabe que tiene un futuro".

"No se trata solo de sueños, sino de algo que fue realidad hace unos pocos años atrás", esgrimió Carro, quién aseguró que "está aumentado el pedido" para que la vice sea candidata en las presidenciales del año próximo, ante lo cual, dijo que "tiene que serlo porque en las marchas, las asambleas y las reuniones, Cristina vuelve a despertar la esperanza en su pueblo".

En diálogo con la AM 750, el dirigente gremial cordobés, indicó que con Fernández de Kirchner "empezamos a pensar que existe una posibilidad de volver a renegociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) cuidando a los que menos tienen. De eso, nadie tiene dudas", al tiempo que auguró que "ella va a apostar a la generación de trabajo y al consumo popular".

"Cristina expresa una gran perspectiva de futuro y nos representa no solo por lo que hizo, sino por el futuro que plantea, más allá de cualquier dirigente", concluyó el legislador nacional por la provincia mediterránea.

Sin lugar a dudas, la embestida del fiscal Diego Luciani contra la principal referente del FdT, en el marco de la denominada Causa Vialidad y la decisión del pasado fin de semana del Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de vallar las inmediaciones de la casa de la vicepresidenta y de mandar a la Policía de la Ciudad, la que terminó reprimiendo a los militantes que se expresaban pacíficamente, contribuyeron a catapultar su figura.

Así fue como los militantes que marcharon el sábado hasta su domicilio dispuestos a darles su apoyo, no se cansaron de cantar el "Cristina Presidenta, estribillo que, con el correr de las horas, se terminó transformando en un clamor de la multitud, el que además, se convirtió en tendencia en las redes sociales.

"Cristina Presidenta", los pedidos de Carlotto y Mayans

El último lunes fue Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, quién le expresó ese deseo, en el marco de una audiencia que tuvieron los organismos de DDHH con la titular del Senado: "Yo me atreví a pedirle que sea la próxima presidenta, ojalá así sea" porque de esa manera "se demostrará que en la Argentina no triunfan los malos, los traidores, los que son delincuentes" sino "el bien que es el que ya conocemos".

Ante la consulta de como tomó la vicepresidenta el pedido, Carlotto dijo que no le respondió "nada, solo me apretó la mano", consideró que "casi es lógico que dentro de la política que representa ella, sea la heredera del próximo periodo presidencial, no llamaría la atención" y afirmó que puede ganar.

Un día más tarde, en una reunión convocada por Cristina con los diputados y senadores del oficialismo, fue el integrante de la Cámara alta, José Mayans, quien la instó a ser candidata a ocupar el sillón de Rivadavia el próximo año.

"Con mucho afecto te acompañamos y realmente creo que la Argentina merece otro Gobierno de la compañera, si podemos hacerlo”, dijo el senador por Formosa, quién recibió de parte de la vicepresidenta, un gesto de negación con su dedo índice.

El senador insistió: "Si se puede", y Cristina volvió a negar con sus manos.

Congreso del PJ bonaerense en Merlo, Cristina única oradora

El sábado próximo, el PJ bonaerense, presidido por Máximo Kirchner, realizará su Congreso partidario en el Parque Municipal presidente Néstor Kirchner de Merlo, donde Cristina Fernández de Kirchner será la única oradora.

La convocatoria tendrá lugar en el mismo escenario donde se produjo el cierre de campaña del Frente de Todos en las PASO de 2021, y se espera que la vicepresidenta haga uso de la palabra pasado el mediodía.

Este, será el primer acto multitudinario del que participará Cristina en el conurbano, luego de conocerse el pedido de 12 años de prisión e inhibición perpetua para ejercer cargos públicos por parte de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

La intención del kirchnerismo, de los sectores aliados y de los intendentes afines, es la de convocar a la unidad del oficialismo y revalidar la condición de la vicepresidenta como "jefa del peronismo".

A las organizaciones convocantes comoo La Cámpora y JP, entre otros, se sumarán los movimientos sociales como el Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie y la Corriente Clasista Combativa (CCC).

También estarán presentes, el Frente Patria Grande, de Juan Grabois, que anticipó la salida de su partido de la coalición de Gobierno, pero mantiene una relación cercana con Cristina.