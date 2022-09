Consenso Fiscal y prórroga de impuestos acentuaron diferencias en Juntos por el Cambio

Los dos proyectos económicos que esperan con ansias en la Casa Rosada generaron, una vez más, fuertes divergencias dentro de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados. Resignados ante la decisión de un grupo de radicales que este jueves votó a favor del Consenso Fiscal, los legisladores de PRO buscan imponer su voluntad al interior de la alianza opositora para que la UCR rechace la prórroga de impuestos nacionales hasta 2027.

En la última reunión del interbloque opositor quedó asentado que darían libertad de acción a los diputados para la votación del Consenso Fiscal. Los gobernadores radicales, Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y Rodolfo Suárez (Mendoza), le hicieron saber a los principales referentes parlamentarios que los legisladores de sus provincias -a excepción de Lisandro Nieri, Pamela Versay y Jimena Latorre- respaldarían con su voto lo que ellos firmaron con el presidente Alberto Fernández el 27 de diciembre de 2021.

Finalmente, cerca de las 20, el Frente de Todos logró sancionar el Consenso Fiscal por 136 votos afirmativos, 108 negativos y 4 abstenciones, con el apoyo de distintos bloques de la oposición.

Como estaba previsto, los jujeños del radicalismo Jorge Rizzotti y Gustavo Bouhid votaron a favor, al igual que el correntino Jorge Vara, en tanto su compañero Manuel Aguirre se ausentó. El único mendocino que votó afirmativamente fue Julio Cobos. Los otros tres legisladores radicales de Mendoza se abstuvieron. La sorpresa la dio el formoseño Fernando Carbajal, que una vez más se diferenció de la postura del bloque de la UCR y acompañó el proyecto del oficialismo.

Más complejo fue ponerse de acuerdo con la prórroga de impuestos nacionales. Aún cuando la alianza opositora cuenta con un despacho de minoría, en el radicalismo no estaban tan convencidos de votar en contra del proyecto del Frente de Todos. Antes de la reunión de Labor Parlamentaria, el jefe de la bancada oficialista, Germán Martínez, les ratificó a los presidentes de bloque Mario Negri, de la UCR; y Cristian Ritondo, de PRO; su decisión de modificar el texto original para que el primer artículo establezca sólo la renovación de los tributos y se prorrogue las asignaciones específicas en otro. La propuesta oficialista no sólo no logró acercar posiciones, sino que además desencadenó un debate interno en Juntos por el Cambio sobre qué postura adoptar durante la votación.

Uno de los que más peleó para votar a favor en general fue Negri, junto a su correligionario Miguel Bazze, en línea con el planteo que hicieron por su lado los mandatarios provinciales del radicalismo, debido a que el 13% del total de lo que se recauda del impuesto a las Ganancias va a las provincias. Sin embargo, según admitieron a este diario tres diputados radicales, PRO logró "ganar la discusión" para que todo el interbloque opositor rechace el proyecto. La Coalición Cívica y Evolución Radical se pronunciaron en el mismo sentido que la bancada que conduce Ritondo. En lo único que coincidieron casi todos fue en la necesidad de votar en contra del primer artículo y acompañar el segundo.

"No podemos votar a favor de ningún modo porque estaríamos prorrogando las alícuotas de Bienes Personales que rechazamos el año pasado", dijo a BAE Negocios una de las principales espadas parlamentarias de PRO. La duda que imperaba en ese espacio es qué harían los radicales, aunque para ese momento en la UCR ya estaban resignados a seguir los pasos de sus socios.

Para sorpresa de varios, además de PRO, el diputado radical Facundo Manes pidió a sus correligionarios votar en contra. En el mismo sentido trabajó el senador de la UCR Alfredo Cornejo para que los diputados que les responden rechacen la prórroga de impuestos.

"Después de que no quiso firmar el juicio político a Alberto Fernández, Manes vio los focus group y decidió hacerse el duro. Por eso ahora quiere votar en contra", dijeron desde la bancada radical.

El sector de Juntos por el Cambio que promovía no apoyar el proyecto del oficialismo se ilusionaba con que si el Frente de Todos no lograba reunir los votos no tendría más remedio que discutir y aprobar el dictamen de minoría. No obstante, fuentes del bloque del Frente de Todos señalaron que tenían el apoyo necesario para aprobar la iniciativa, ya que sólo precisan mayoría simple. Incluso, si fuera necesario, en el oficialismo y la principal fuerza opositora admitían que en última instancia, de ser preciso, los gobernadores levantarán el teléfono.