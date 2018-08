El sábado último, miembros de la Policía Federal, de la AFIP y de Gendarmería Nacional retomaron el allanamiento en la vivienda de la ex jefa de Estado en la Patagonia. Cerca de las 21 debieron suspender la requisa por falta de luz y reanudaron ayer por la mañana.

Como resultado del segundo día del operativo, ordenado por el juez federal Claudio Bonadio, los efectivos secuestraron de la propiedad de El Calafate una camioneta Honda CRV dorada, patente IFU999, propiedad de la actual senadora nacional de Unidad Ciudadana. También habrían encontrado CDs y alguna documentación, aunque se desconoce de manera oficial el contenido de la misma, más allá de las versiones de algunos medios periodísticos.

Además del allanamiento en la vivienda en que el ex presidente Néstor Kirchner falleció en octubre de 2010, Bonadio ordenó inspeccionar un inmueble de la familia en Río Gallegos y el departamento ubicado en el barrio porteño de Recoleta. Sobre este último, el abogado de la legisladora, Carlos Beraldi, denunció penalmente al juez porque le impidió presenciar el operativo que se realizó el jueves pasado.

Sobre los cuestionamientos del letrado a cómo se registró el domicilio de la ex mandataria, el jefe del Bloque Justicialista en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, sostuvo ayer que "era conveniente" que se hubieran incluido "veedores de la Justicia" en los operativos.

Allanamientos en Uruguay

La Policía de Uruguay e Interpol allanaron dos viviendas en las ciudades uruguayas de Piriápolis y Punta del Este del ex director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá Oscar Thomas, quien permanece prófugo desde hace 26 días, luego de que su nombre fuera mencionado en la extensa lista de los ex funcionarios y CEOs que figuran en las fotocopias de los cuadernos del ex chofer Oscar Centeno.

Las autoridades uruguayas buscan al último hombre que está prófugo de la Justicia argentina en la investigación por la presunta entrega de coimas a funcionarios durante el gobierno anterior.

La orden de detención contra Thomas fue librada el pasado 31 de julio y como no se presentó dentro de las 24 horas siguientes Bonadío lo declaró en "rebeldía", así como el 3 de agosto elevó el pedido de captura "a nivel internacional".

Ante la falta de novedades del ex funcionario, el Ministerio de Seguridad, que conduce Patricia Bullrich, ofreció una recompensa de 500.000 dólares a quien aporte datos sobre su paradero.

En ese marco, la Policía de Uruguay junto con Interpol realizó registros en propiedades en Piriápolis y en el lujoso balneario de Punta del Este del empresario Carlos Ferreira, también prófugo de la Justicia argentina.