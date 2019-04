El gobernador de Chaco, Domingo Peppo, y el intendente de Resistencia, Jorge Capitanich, mantienen posiciones enfrentadas sobre la ley que sancionó la Cámara de Diputados para suspender por un año las elecciones PASO.

En declaraciones a ChacoTV, Peppo dijo que esa decisión se debe "a la situación de emergencia que vive la provincia y el país" mientras que Capitanich en comunicado señaló que "no es tiempo para cambios en el sistema electoral". "Entiendo que la gente hoy no está interesada en las PASO, si bien puede ser importante para el sistema político, para el círculo que está relacionada con la política, pero no creo que sea así para la mayoría de los ciudadanos", añadió el gobernador.

También señaló que esa decisión legislativa permitirá "destinar recursos a otras actividades en la que se está reclamando la atención del gobierno provincial en el marco de una situación de emergencia" y dijo "respeto todas las posiciones y fue una decisión de la Legislatura".

El jefe de la comuna capitalina afirmó que "suspender las PASO implica romper la composición orgánica de los partidos políticos" y "establecer nuevos sistemas de organización de alianzas o frentes electorales es hacerle el juego al gobierno nacional".

Asimismo, consideró que "el cambio del sistema electoral no define la preferencia de los electores" y señaló que la aplicación de las PASO podía "permitir una genuina voluntad de participación de la ciudadanía en el proceso de selección de candidaturas".