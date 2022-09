Dos semanas después del ataque en su contra, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reapareció públicamente en un evento con curas villeros y declaró: "Estoy viva por Dios y por la Virgen". En el Senado, recordó que el pasado 1 de septiembre estaba "feliz y contenta" hasta que "pasó lo que pasó". "Lo más grave fue haber roto un acuerdo social que había desde 1983", consideró.

Visiblemente emocionada, la funcionaria aseguró que "si tenía que agradecer, tenía que hacerlo rodeada de curas por los pobres, curas villeros y de hermanas laicas y religiosas".

La expresidenta expresó en el Senado que "le hubiera gustado" estar en la misa que celebró el Gobierno en la Basílica de Luján, pero que "iba a haber mucha seguridad" y "no quería entorpecer con su presencia lo que era un momento muy especial".

"El Papa Francisco me llamó muy temprano al otro día y me dijo que los actos de odio y de violencia siempre son precedidos por palabras y verbos de odio y violencia. Primero es lo verbal, y después ese clima va creciendo", recordó. Sin embargo, marcó que "no quiere hablar de ese día", sino de "nuestro país y nuestro pueblo".

Cristina Kirchner reapareció tras el atentado

"Ese día estaba feliz porque ese día tuvimos una reunión con YPF y Petronas por una inversión muy importante en Argentina. Venía contenta porque dentro de cuatro o cinco años íbamos a comenzar a exportar gas, generar divisas... Después pasó lo que pasó", declaró.

"Yo creo que lo más grave no es lo que me pudo haber pasado a mí. Lo más grave fue haber roto un acuerdo social que había desde 1983. Siento que la recuperación de la democracia no fue solamente que podamos volver a votar y elegir las autoridades. Recuperar la democracia fue recuperar la vida y la racionalidad, erradicando esa violencia", continuó Cristina Kirchner.

"Lo que pasó el otro día fue algo más, fue una ruptura de eso que tenemos que volver a reconstruir urgentemente. Esa pasión que todos tenemos por que la gente pueda volver a comer y a tener un trabajo no la vamos a lograr hablando únicamente entre los que pensamos de una manera. La gracia está en juntarse con los que piensan distinto y ver si, al menos en Economía, podamos tener un acuerdo", puntualizó.