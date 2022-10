La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó este jueves una carta ante la Justicia en donde cuestionó la financiación de Revolución Federal y en donde también trató de "desenredar" los días previos al ataque del 1° de septiembre en la puerta de su casa, cuando Fernando Sabag Montiel le apuntó con un arma en la cabeza.

Kirchner expresó: "Es alarmante la probable financiación de este grupo violento, que quería acabar con mi vida, por parte de personas pertenecientes a la oposición al gobierno del que formo parte". Y continúa: "Es probable que el accionar del grupo no se limitara a amenazas, instigaciones y preparación de delitos en abstracto, sino que haya participado específicamente en el intento de atentado en mi contra".

"Como vimos, no solo participaron en marchas de la organización sino que esta compartió declaraciones de Sabag Montiel y Brenda Uliarte", amplió, en referencia a declaraciones que Sabag Montiel y Brenda Uliarte habían hecho a un móvil televisivo antes del atentado, y que fueron compartidas en las redes de Revolución Federal.

La carta fue presentada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal y tiene 7 páginas de texto en los cuales se enumeran la serie de eventos violentos de los que participó la organización autodenominada Revolución Federal. De esta forma, la defensa hizo efectiva esta presentación para ingresar como querellantes en la causa que investiga el intento de magnicidio.

Esto significa que la defensa tiene la posibilidad de presentar pruebas sobre la causa y seguir de cerca la actuación de la fiscalía, que es quien actúa de oficio. Así, la querella puede participar de la investigación, sin tener decisión sobre las sentencias.

El financiamiento del que habla Kirchner habría llegado de "Caputo Hermanos", una firma vinculada al exministro macrista y extitular del BCRA, Luis "Toto" Caputo y a su familia. Las transferencias sospechosas se hicieron desde los fideicomisos Espacio Añelo y Santa Clara al Sur, ambos pertenecientes a Caputo Hermanos, depositada en la cuenta de Morel y sus allegadas, dos mujeres de apellido Balboa y Vallero, entre diciembre de 2021 y agosto de 2022.

Esta semana, la exmandataria fue aceptada como querellante en la causa en la que se investigan las amenazas y los mensajes violentos por parte del espacio político que tiene a los líderes de Revolución Federal Jonathan Morel, Leonardo Sosa y Gastón Guerra detenidos.

El texto presentado también recuerda que "solo cinco días antes del atentado" que la vicepresidenta sufrió en la puerta de su casa, Revolución Federal realizó una charla vía Twitter en la que Morel hacía referencia a la posibilidad de infiltrarse entre los manifestantes que habían ido a brindarle su apoyo.

Gastón Guerra, Sabrina Basile, Jonathan Morel y Leonardo Sosa, se los investiga por impulsar acciones violentas contra dirigentes políticos

"Hoy por ejemplo veía cómo Cristina saludaba a La Cámpora y a la militancia y decía, lástima que a mí ya me conocen la cara porque si no sabes cómo me infiltro ahí una semana y espero a que baje", sostiene un audio presentando ante el juez federal de la causa Marcelo Martínez de Giorgi.



"Pero yo te juro. Si a mí no me conocieran los nenes de La Cámpora yo voy te canto ahí la marcha peronista siete días seguidos y en cuanto puedo paso a la historia. Después me linchan. Pero paso a la historia", continuaba el audio presentado por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) sobre la conversación realizada por Twitter Space.

Morel fue detenido ayer luego de que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizara 11 allanamientos en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Además de Leonardo Sosa y Gastón Guerra, conocido por atentar contra el auto de Sergio Massa, fue detenida Sabrina Basile, la hija del director técnico "Coco" Basile", de activa participación en redes sociales en eventos organizados por Revolución Federal.