Horas después de recusar a la jueza María Eugenia Capuchetti por ser "parcial y negligente" en las investigaciones por el atentado que sufrió, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó al fiscal Diego Luciani por rechazar la réplica a los argumentos de los defensores, que pedían la absolución de los imputados por inexistencia de delito. "El Partido Judicial a full", acusó la funcionaria.

"Vos que escuchaste y viste las audiencias del 'juicio de vialidad', donde las pruebas documentales, testimoniales y periciales que exhibimos demolieron las mentiras de los fiscales… Fijate lo que ahora dice Luciani, cuando le toca replicar", publicó la titular del Senado en Twitter junto a un video del momento.

En el archivo, Luciani asegura que los fiscales "no tienen nada que replicar". Y agrega: "Justamente, la solidez del alegato queda en evidencia a partir de que no tenemos nada que contestar. Por eso, no vamos a hacer uso de la oportunidad que ofrece el artículo 393 del Código de forma", agrega el magistrado.

El fiscal confirmó este lunes que "el alegato fiscal se sostiene por sí mismo", y afirmó además que su acusación "se mantiene absolutamente incólume" por lo cual dijo que desistió de su derecho a replicar el contenido de los alegatos finales de las defensas de los 13 acusados.

Ah! No lo viste? Acá te dejo los 12 capítulos que dejan constancia histórica y documentada de la refutación jurídica y fáctica de todas y cada una de las mentiras expuestas por los fiscales Luciani y Mola.https://t.co/IiNRh6Mway — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 14, 2022

La estrategia de los fiscales en esta etapa es avanzar rápidamente al veredicto final -que llegará tras las palabras finales de los acusados- por lo que rechazaron responder los argumentos volcados por las defensas en los alegatos y comenzar a tratar los pedidos de nulidad, último paso de la Fiscalía en el juicio oral.

A través de la prensa, Luciani y Mola habían adelantado que no responderían a los argumentos que presentaron los abogados defensores al pedir las absoluciones por inexistencia de delito.

Cristina Kirchner en la Causa Vialidad

"Desde reuniones que nunca existieron, hasta registros telefónicos donde solo aparecen empresarios macristas hablando de licitaciones y redeterminaciones de precios. El Partido Judicial a full", cerró Cristina Kirchner luego de recordar que en su canal de YouTube hay doce capítulos que exponen "la forma en que el letrado defensor Carlos Beraldi llevó adelante la exposición con la que desmoronó las mentiras de los fiscales Luciani y Mola".

No es la primera vez que la Vicepresidenta critica la actuación de los fiscales. A lo largo de las distintas instancias del juicio por la Causa Vialidad, Cristina Kirchner cargó contra el "ridículo" de Luciani y Sergio Mola, a quienes tildó de "trolls".

Además, insistió en las "mentiras" de los magistrados, que crearon una "fantasía". Su abogado, Cristian Beraldi, cuestionó por su parte la "doble vara" de la fiscalía en la causa Vialidad para evaluar los hechos y su llegada a "límites inconmensurables".

Cómo sigue la causa

En el reinicio del juicio oral, tras dos semanas de receso, Luciani y Mola respondían los planteos de las defensas, entre ellos uno de prescripción de la acción penal y de nulidad parcial de su alegato a raíz de la inclusión de pasajes de declaraciones indagatorias del acusado exfuncionario José López en otra causa penal.

Los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu estaban presentes en la sala de audiencias de los tribunales federales de Comodoro Py 2002 y las partes se conectaron de manera remota a través de la plataforma Zoom.

El debate seguirá el próximo viernes a las 9.30 y hablará el defensor del acusado empresario y dueño de Austral Construcciones, Lázaro Báez, en uso del derecho a "dúplica" a raíz de una de las manifestaciones de la fiscalía durante esta jornada.