La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner deberá declarar por última vez el 29 de noviembre en una audiencia en los tribunales federales de Retiro en la causa Vialidad por la obra pública, en la que se la imputa por presunto fraude al Estado Nacional durante su presidencia.

En la misma audiencia también podrá hablar el ex secretario de Coordinación de Obra Pública y primo del ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner, el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex presidente de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz, Héctor Garro.

Ese mismo día, el Tribunal definirá la fecha y hora del veredicto, cosa que no hizo este viernes en la última audiencia, donde la defensa de Lázaro Báez contestó algunos planteos de la fiscalía.

El viernes 25 de noviembre declararán el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala; el ex jefe de la delegación Santa Cruz de Vialidad Nacional, Mauricio Collareda y un de los ex jefes de la delegación Vialidad en Santa Cruz, Raúl Daurich. Todos acusados en la misma causa.

El juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz por 51 obras viales de las cuales, según la acusación, algunas no se terminaron pese a que se cobraron, otras hubo sobreprecios o bien hechas de forma irregular. La fiscalía, encabezada por Diego Luciani y Sergio Mola, acusa que existió una asociación ilícita y pone en cabeza de la misma a la Vicepresidenta, aún así las defensas de todos los imputados reclamaron que sean absueltos por inexistencia de delito.

Comenzó en mayo de 2019 en Comodoro Py y estuvo seis meses interrumpido por la pandemia de Covid-19. Se reanudó de manera virtual en agosto de 2020, sin recuperar nunca la presencialidad plena.

Qué condenas piden los fiscales Luciani y Mola

Para la Vicepresidenta, los fiscales pidieron 12 años de cárcel por considerarla supuesta jefa de "asociación ilícita" y administración fraudulenta. También, inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. La misma cantidad de años se pidió para Báez como presunto autor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada.



Además, solicitaron diez años de cárcel para Julio De Vido y para Nelson Periotti. Seis años para Mauricio Collareda, al igual que para Juan Carlos Villafañe. Para Raúl Daruich y Raúl Pavesi requirió cinco años, y cuatro años para Abel Fatala, junto a Raúl Santibáñez.



En cuanto a Carlos Kirchner, los dos fiscales postularon la absolución por asociación ilícita y una condena a dos años en suspenso por abuso de poder.

Cristina Kirchner en la Causa Vialidad

"Desde reuniones que nunca existieron, hasta registros telefónicos donde solo aparecen empresarios macristas hablando de licitaciones y redeterminaciones de precios. El Partido Judicial a full", cerró Cristina Kirchner luego de recordar esta semana que en su canal de YouTube hay doce capítulos que exponen "la forma en que el letrado defensor Carlos Beraldi llevó adelante la exposición con la que desmoronó las mentiras de los fiscales Luciani y Mola".

No es la primera vez que la Vicepresidenta critica la actuación de los fiscales. A lo largo de las distintas instancias del juicio por la Causa Vialidad, Cristina Kirchner cargó contra el "ridículo" de Luciani y Sergio Mola, a quienes tildó de "trolls".

Vos que escuchaste y viste las audiencias del “juicio de vialidad”, donde las pruebas documentales, testimoniales y periciales que exhibimos demolieron las mentiras de los fiscales… Fijate lo que ahora dice Luciani, cuando le toca replicar. pic.twitter.com/aZkRnR7j2n — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 14, 2022