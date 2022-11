La vicepresidenta Cristina Kirchner habló este martes en la última instancia del juicio que lleva más de tres años y en el que el fiscal Diego Luciani pidió la condena 12 años de presión, por supuesto desvío de fondos respecto de la obra pública en Santa Cruz. La ex mandataria había catalogado al Tribunal Oral Federal 2 de ser el centro del "lawfare", esta vez fue más allá: "Este tribunal es un pelotón de fusilamiento".

"Cuando hablé de 'lawfare' fui muy generosa; este tribunal es un pelotón de fusilamiento", dijo la Vicepresidenta, a los jueces del TOF 2 desde su despacho en el Senado Nacional, en la última instancia antes de fijar fecha para el veredicto.

Fernández de Kirchner justificó esa afirmación al señalar que para la Justicia, "cuando una es víctima, no existe la asociación ilícita".

"Cuándo me ha tocado ir como víctima a Comodoro Py sus colegas establecían que no era una asociación ilícita la gente que se comunicaba por redes y cometía actos de violencia contra el Estado en la Casa Rosada o contra mi casa, que además eran financiados por empresarios muy conocidos en esta causa, porque los descubrimos nosotros cuando miramos el teléfono de José López", destacó.

La exmandataria hizo referencia a la investigación que involucra a los miembros de la organización Revolución Federal, cuyo líder Jonathan Morel está imputado por delitos de "amenazas e incitación a la violencia colectiva".

Los empresarios Nicolás y Flavio Caputo son investigados por la compra de muebles a la carpintería de Morel y, por lo tanto, de haber financiado a Revolución Federal, organización vinculada con el ataque que la presidenta del Senado sufrió el pasado 1° de septiembre en la puerta de su domicilio en Juncal y Uruguay cuando Fernando Sabag Montiel gatilló dos veces un arma cargada a 15 centímetros de su cabeza.

"Cuando uno es víctima, la figura de la asociación ilícita no existe, sí es asociación ilícita un gobierno electo democráticamente en tres oportunidades y no es asociación ilícita lo que precisamente ha sido creado por el derecho para representar y castigar a las personas que se asocian con el fin de producir conmoción pública, que es uno de los ejes de la asociación ilícita", explicó Cristina Kirchner y remató: "Tal vez porque en Cómodo Py no se considere que mi muerte, mi asesinato, puede ser un acto de conmoción pública".

Críticas a la Justicia

Durante su discurso, Fernández de Kirchner detalló que "esta suerte de pelotón de fusilamiento", al referirse a los tribunales de Comodoro Py, "tiene por objetivo desde el principio estigmatizar a un espacio político y, fundamentalmente, a quien tiene el mayor grado de representación" dentro de esa fuerza.

"Estigmatización para que nadie vuelva a atreverse a hacer las cosas que hicimos nosotros de pagarle al Fondo Monetario Internacional, de recuperar las AFJP y de recuperar YPF", afirmó y destacó que, por otra parte, quienes "endeudaron al país, están en Qatar viendo el Mundial".

Y agregó su opinión respecto de la función judicial: "Ha sido una actividad disciplinadora de la clase política. Vino a reemplazar al viejo partido militar que impedía expresarse libremente a la voluntad popular, que condicionaba la democracia. Hoy el partido judicial cumple ese rol".

Causa Vialidad: últimas palabras de Cristina Kirchner





Causa Vialidad, cierre

"Mi condena está escrita", había dicho Cristina Kirchner tiempo atrás al referirse a su situación en el marco del proceso, el primero en el que se llega a instancias finales. Durante la audiencia de este marte lo repitió y aclaró: "Lo que nunca pensé es que iba a estar tan mal escrito como fue en la fiscalía porque fueron tres años donde nada de lo que dijeron pudieron probarlo".

"No tengo dudas de que esta causa va a ser estudiada como un ejemplo absoluto de como funcionaban las instituciones en Argentina en este período tan nefasto donde los Juzgados han dejado de ser Juzgados para convertirse en partidos políticos de un sector", remarcó y presentó en su página web un escrito titulado "Las 20 mentiras de la Causa Vialidad".

Al final de la audiencia, el TOF anunció que dará a conocer el próximo 6 de diciembre el veredicto en el juicio por los supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz que sigue a 13 acusados, entre ellos Cristina Fernández de Kirchner.

La fiscalía sostiene la existencia de una asociación ilícita que habría funcionado entre 2003 y 2015 en la que se le direccionó -según el expediente- en gran cantidad obra pública al empresario Lázaro Báez.