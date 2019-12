La vicepresidenta Cristina Fernández cuestionó a la Justicia por la "persecución" y a quienes "han construido partidos políticos en torno de denuncias seriales", en una crítica sin nombrarla a Elisa Carrió.

En Quilmes, donde participó de la asunción de la intendenta Mayra Mendoza, la ex mandataria afirmó que este miércoles recibió la sentencia de la causa que había iniciado la diputada de la Coalición Cívica en 2016 contra su madre Ofelia Wilhelm por una supuesta estafa a través de una cooperativa.

"Mi madre se amargó mucho y sufrió mucho, porque no estaba acostumbrada. Hoy sacaron una sentencia diciendo que se archiva la denuncia por inexistencia de delito, no existía delito", resaltó la ex mandataria, y enfatizó: "Se murió sin saber que la habían acusado de algo que ni siquiera era delito".

Respecto de Mendoza, dijo que puede "decir con justicia" y sin equivocarse "que Quilmes es la obsesión de Mayra" y es por eso que "tengo mucha esperanza en ella", resaltó la flamante vicepresidenta, tras la asunción de la dirigente camporista.

"Yo se que el amor y seguramente Dios nos va a ayudar a ser felices en esta Argentina", dijo Cristina al finalizar su mensaje.