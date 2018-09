El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 dispuso ayer que el próximo 26 de febrero comience el juicio oral contra la ex presidenta Cristina Kirchner y otros imputados por la denominada causa "Vialidad", en la que se investiga el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.

Se trata de la primera causa contra la ex mandataria que llega a la instancia de juicio oral, por las irregularidades en la adjudicación de obras públicas viales al Grupo Austral, propiedad de Lázaro Báez.

Según confirmó el Centro de Información Judicial (CIJ), los jueces del tribunal Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Jorge Tassara fijaron para el 26 de febrero de 2019, a las 12, la audiencia de inicio del juicio oral y público. También serán juzgados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y el empresario Lázaro Báez, entre otros.

El juez federal Julián Ercolini había elevado la causa a juicio oral el pasado 2 de marzo y por sorteo quedó en manos del TOF 2, con el fiscal Diego Luciani.

A través de un escrito, la senadora pidió que citen a Macri en la causa de los cuadernos

La ex presidenta está acusada de ser coautora de los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta, en el marco de una investigación que se originó en 2016 por una denuncia de las nuevas autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad. También van a juicio el ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Carlos Santiago Kirchner; el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti; y Martín Báez, hijo del empresario patagónico detenido.

De los acusados, De Vido, está preso por irregularidades en el manejo de fondos de la mina de Río Turbio, al igual que López, que está detenido por los bolsos con casi 9 millones de dólares que en 2016 intentó esconder en un convento de General Rodríguez.

La ex jefa de Estado, en su séptima presentación en los tribunales de Comodoro Py, entregó ayer un escrito en el que negó las acusaciones en su contra por el cobro de coimas por la obra pública, criticó la actuación del juez Claudio Bonadio y señaló que al haber ampliado la investigación hasta 2003 debía citar al presidente Mauricio Macri, ya que "se encontraba al frente del grupo empresarial familiar" por entonces. Durante la jornada, también el ex ministro de Planificación Julio De Vido se negó a contestar preguntas del juez y presentó un escrito en el que denunció irregularidades en la causa de los cuadernos.