Aunque la vicepresidenta Gabriela Michetti todavía insiste en que será ella la que esté a cargo de la jura de la fórmula presidencial electa, el mandatario Mauricio Macri ya accedió al pedido que hicieron desde el Frente de Todos para que sea Cristina Fernández quien tome juramento a Alberto Fernández.

En la Casa Rosada no quieren repetir el traspaso fallido de 2015. El presidente es uno de los principales interesados en evitar cualquier tipo de conflicto que empañe la ceremonia del 10 de diciembre próximo, razón por la que aceptó entregar los atributos presidenciales en el Congreso -como lo requirieron desde el kirchenrismo- y no en Balcarce 50, como pretendía él en un comienzo.

Según fuentes del Frente de Todos, se acordó que Michetti tome juramento primero a Cristina Fernández, quien luego pondrá en funciones al presidente electo. Después, Alberto Fernández recibirá la banda y el bastón presidencial de manos de Macri y pronunciará ante la Asamblea Legislativa su primer discurso como jefe de Estado.

A pesar de que en el peronismo lo dan como un hecho, desde la presidencia del Senado insisten en que "no hay nada cerrado hasta el momento". "Gabriela se va a regir por el artículo 93 de la Constitución Nacional. Si no le preguntan o lo consensúan con ella o Cristina no se acerca a hablar no va a ser factible que la jura se haga de otro modo", dijeron a BAE Negocios desde el entorno de Michetti.

Además de las negociaciones por la modalidad de la jura, ayer por la mañana se reunieron el secretario de Comunicación Pública de la Presidencia, Jorge Grecco, y el vocero de Alberto Fernández, Juan Pablo Biondi, para ultimar los preparativos del traspaso de mando, que van desde lo vinculado a las acreditaciones para los trabajadores de prensa para ese día hasta cómo será la transmisión televisiva del evento.

Previo a este encuentro, hubo varias comunicaciones y encuentros entre el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y quien ocuparía el mismo cargo en la próxima gestión, Santiago Cafiero, para avanzar en la transición, sin embargo en la alianza Juntos por el Cambio sostienen que "es muy poca la información que hay hasta ahora sobre quiénes estarán a cargo de cada ministerio". Para terminar con cualquier especulación, Alberto Fernández resolvió que recién el 6 de diciembre próximo anunciará los nombres de las mujeres y hombres que integrarán su Gabinete.