La senadora nacional y precandidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Fernández emprenderá mañana su tercer viaje a Cuba con motivo de visitar a su hija Florencia Kirchner internada en un centro especializado de La Habana.

En esa ciudad, Cristina tiene previsto quedarse los ocho días autorizados para ausentarse del país por el Tribunal Oral Federal Nº 2, en el marco de la causa por presunto fraude en la obra pública durante su gobierno.

"A pesar de haber comenzado el debate en el marco de la presente causa, lo cierto es que la fecha en la que ha solicitado viajar no implicaría ninguna afectación del cronograma de audiencias ni tampoco importaría su ausencia en el juicio, a raíz de los feriados decretados para los días 8 y 9 de julio del corriente año", sostuvieron en su momento los integrantes del TOF 2, Jorge Gorini, Rodrigo Jiménez Uriburu y Andrés Basso, al hacer lugar a la autorización.

De esa manera, la ex jefa de Estado hará un impasse de ocho días a la campaña electoral, y si bien desde la sede del Instituto Patria advierten que aún no hay una agenda concreta, lo cierto es que a su regreso el próximo 10 de julio, Cristina podría retomar sus actividades de campaña en Mar del Plata, acompañando a la pre candidata a intendenta por ese espacio, Fernanda Raverta, para luego viajará a Río Gallegos donde participaría de la cuarta presentación de su libro Sinceramente, ocasión que aprovecharía además para visitar a su nieto, quien cumple años el 14 de julio.

A su regreso, “se va a sumar a la campaña de Alberto Fernández”, afirmó una fuente

"Las presentaciones del libros no paran, ayer (por el sábado) en Chaco fue la tercera de otras tantas que vamos a tener, pero todavía no hay nada definido", dijo una fuente cercana a la ex mandataria, la que también desmintió las presentaciones que extraoficialmente se venían anunciado para el 9 de julio en Tucumán y el 20 del mismo mes en Neuquén.

"La gira seguirá, la idea es que de acá a fin de año tratar de hacer la mayor cantidad de presentaciones posibles porque el libro funciona muy bien y en cada ciudad a donde hemos ido se multiplican las ventas, lo que es una bestialidad", afirmó el vocero, quien aseveró que si bien quieren presentar el libro en Tucumán y Neuquén, "aún no hay nada oficial, lo que no quiere decir que no se hagan".

La misma fuente confirmó que a su regreso Cristina "se va a sumar a la campaña de Alberto", por lo que tras el lanzamiento formal del frente, será parte de "los actos y recorridas" que se decidan en el bunker del precandidato presidencial, ubicado en calle México al 300 del barrio de San Telmo.

Por su parte, Alberto Fernández, quien a lo largo de la última semana mantuvo una nutrida agenda que incluyó una visita a Tucumán donde se reunió con el gobernador Juan Manzur, una entrevista con funcionarios del FMI y un encuentro en Misiones con el gobernador electo Oscar Herrera Ahuad, el actual mandatario, Hugo Passalacqua y el dirigente peronista Carlos Rovira, se reunirá mañana con el reemplazante de Miguel Ángel Pichetto al frente del bloque Justicialista en la Cámara alta, el senador cordobés Carlos Caserio.