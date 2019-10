Con María Eugenia Vidal a la cabeza, el oficialismo salió a responder los dichos del candidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos, Axel Kicillof, quien aseguró que en muchos casos los jóvenes se dedican a vender drogas porque perdieron sus empleos.

"Por ir a los barrios tengo noticias de que por la pérdida de empleo, hay gente que se dedica a vender droga. Es un delito, pero el problema no es perseguir al pequeño consumidor", manifestó Kicillof. En declaraciones formuladas a America TV, el ex ministro de Economía indicó que la información le fue suministrada por sacerdotes católicos del barrio Carlos Gardel, situado en la localidad de El Palomar.

La gobernadora provincial consideró que los narcotraficantes "no son pobres ni desocupados" sino que "son millonarios y lavan dinero". "Es importante trazar una línea muy clara entre los que estamos del lado de los que condenamos el narcotráfico, y aquellos que justifican el negocio. No hay justificación", afirmó Vidal en declaraciones a radio Mitre. Al respecto, planteó que "las víctimas están del otro lado, no están del lado de los que venden droga". La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sostuvo que "con su declaración pareciera que Kicillof busca convertir a la provincia en zona liberada".