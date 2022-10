A casi dos meses del intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la jueza de la causa María Eugenia Capuchetti recibió el testimonio de un asesor del Frente de Todos, cuya identidad permanece reservada, quien aseguró haber escuchado al vicepresidente del bloque de diputados del PRO, Gerardo Milman, hacer referencia al ataque antes de que ocurriera.

El testigo aseguró haber visto al legislador en el restorán Casablanca, ubicado a metros del Congreso, el 30 de agosto por la tarde, el día anterior al atentado contra la Vicepresidenta. Según se reconstruyó, Milman estaba acompañada por dos mujeres de su equipo asesor y fue en aquella conversación en donde este aseguró que "cuando la maten" él iba a estar "camino a la costa".

Al parecer, estas palabras volvieron a la mente del testigo cuando, al otro día, Cristina apareció encañonada con una bersa 32 por Fernando Sabag Montiel. Enseguida, este hombre le mandó mensajes al diputado del Frente de Todos, Marcos Cleri, relatándole la escena del día anterior.

"Marcos, ayer cuando salí de tu oficina fui con mi cuñado a comer a Casablanca. Al lado mío estaba (Gerardo) Milman con dos pibas y graciosamente decía cuando la maten yo estoy camino a la costa y se mataban de risa", dice el mensaje. "Están las cámaras que no me dejan mentir" y continúa: "hdmp lo escuché", "creeme estoy temblando".

Según las cámaras de seguridad de la zona, Milman y las dos mujeres de su equipo efectivamente mantuvieron una reunión en el restorán señalado el 30 de agosto entre las 15.23 y las 16.28.

De esta manera, la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rivolo citaron a las dos mujeres para prestar declaración. Se trata de Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz, quienes tuvieron que responder preguntas ante el magistrado y la querella de la Vicepresidenta.

Gómez Mónaco desconoció la reunión, pero luego la reconoció al ver las imágenes de las cámaras de seguridad

Cuando comenzó a declarar, Bohdziewicz, negó haber estado en el lugar: “No, a Casablanca no voy nunca. Quizá fui algún día a buscar un tostado. Las únicas veces que fui a Casablanca fue aproximadamente en marzo. He ido alguna vez, pero el 30 de agosto no fui. No, en días cercanos al atentado, no recuerdo haber estado en ese lugar”.

Tuvieron que mostrarle las cámaras de seguridad de la zona que confirman lo que dijo el testigo para que reconocieran haber estado en el lugar. Lo mismo ocurrió con Gómez Mónaco.

Una vez que reconocieron haber estado en Casablanca, ambas negaron que Milman haya hecho algún tipo de alusión al ataque que iba a suceder. Bohdziewicz sí confirmó que hablaron de un viaje que el diputado haría al día siguiente a la ciudad balnearia de Pinamar.

Gerardo Milman es la mano derecha de Patricia Bullrich y fue el número dos del ministerio de Seguridad durante la gestión de Mauricio Macri. Además, en su actual función como diputado nacional, presentó un proyecto quince días antes del atentado contra Cristina en el que especuló con un "falso ataque".

En el texto, de acceso público, Milman incluye: “No vaya a ser que algún vanguardista iluminado pretenda favorecer el clima de violencia que se está armando, con un falso ataque a la figura de Cristina, para victimizarla, sacarla de entre las cuerdas judiciales en las que se halla y no puede salir, y recrear un nuevo 17 de octubre que la reivindique ante sus seguidores”.