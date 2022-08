Definen sumas fijas y llegará la suba del Salario Mínimo el jueves 18

A partir de la la convocatoria oficial de Sergio Massa en su primer día como ministro de Economía para reunir el jueves 11 a las entidades empresarias y sindicatos del sector privado para aplicar medicina salarial urgente, el capítulo laboral ya tiene un trazo grueso. La convocatoria al Consejo del Salario (CNS) viene emparentada también a la nueva etapa del Gobierno y se dará el jueves 18.

La premisa, ya anunciada por la Casa Rosada, es ajustar el ingreso mínimo (SMVM) en ese foro. La convocatoria se publicó en el Boletín Oficial de hoy.

Para el encuentro del jueves 11 el nuevo ministro puntualizó que será "a los efectos de asegurar un mecanismo que permita recuperar ingresos en trabajadores del sector privado, que incluye la mejora de las asignaciones familiares". El tigrense aclaró incluso que los eventuales beneficios que se pudiesen acordar estará destinados para aquellos que perciban entre $50.000 y $150.000.

La era Massa asoma para que las definiciones de medidas salariales abarquen sumas fijas o pagos extraordinarios y no se centren sólo en paritarias, a horas de conocerse el índice inflacionario de julio que incluye el "efecto Martín Guzmán".

En la cúpula de la CGT, que sostiene la necesidad de realzar la negociación colectiva y no la suba extraordinaria, no emitieron comentarios y sólo expresaron a BAE Negocios que "esperarán a ver lo papeles". Todavía confían en que su tesitura será la decisión gubernamental.

Los gremios no afines al kirchnerismo y los sí alineados con Cristina Fernández vienen pulseando desde marzo, con la misma intensidad que el incremento sostenido de precios, sobre la medicina necesaria para sobreponerse a la urgente coyuntura. Meses atras, los ex ministros Matías Kulfas, Martín Guzmán, en sincronía con quien continúa en la cartera laboral, Claudio Moroni, jugaron fuerte, incluso en acuerdo con la UIA y la CGT para reactivar paritarias. El primer round lo había ganado el flanco fuerte del Presidente. Las perspectivas no parecen ser las mismas por estas horas.

Incertidumbre

El digusto cegetista comenzó con la reunión del martes con el titular de Jefatura de Ministerios, Juan Manzur. En efecto se retiraron con mayores incertidumbres de las que llegaron a esa mesa, sin señal alguna incluso para reclamos puntuales de la CGT sobre puntos claves sobre obras sociales y otros.

Este miércoles al mediodía se desarrolló la reunión de mesa chica en la sede de UPCN, la cuestión de la movilización del miércoles 17 fue uno de los ejes. Como anticipó ese diario realizarla tiene mayoría en Azopardo y entre quienes prefieren no marchar se encuentran el triunviro Carlos Acuña y el mercantil Armando Cavalieri según consignó también la agencia Télam.

En orden cronólógico y sobre el tema sueldos, a la convocatoria para el jueves de la semana que viene corresponde sumarle la inminente convocatoria del Consejo del Salario, donde también empleadores y centrales obreras discutirán el nuevo valor del ingreso mínimo que taladra la inflación.

Dentro de la estrategia del Gobierno el espectro de medidas abarcativas para quienes también perciben planes sociales completa el escenario dedicado a los sectores más castigados por la crisis, remarcaron desde fuentes oficiales.

Reparos

El titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y la Unión Ferroviaria Sergio Sasia le expresó a este medio que a primera impresión sobre los anuncios de Massa en términos generales lo descrito sobre superavit comercial y fortalecimiento de reservas es para destacar. “Sin embargo, tenemos algunos reparos con los mecanismos específicos de las medidas destinadas al ordenamiento fiscal y el desarrollo con inclusión social”.

El ferroviario estimó relevante definir el monto exacto para el refuerzo para la actualización de jubilaciones y cuanto a la cita del jueves 11 con gremios y empresarios el titular de la CATT apuntó “es necesario recuperar ingresos de los trabajadores, no solo en la franja de los 50 a 150 mil pesos. Eso depende de cada convenio colectivo, de las paritarias firmadas y del impacto que haya producido la inflación”.

Tiene realce también, en cuanto a la relación Gobierno y gremio,s que no sólo se ratificó el congelamiento de ingresos al sector público, sino que también se incluye a los organismos descentralizados y empresas estatales, sin perjuicio de que además el control a dichas dotaciones de personal será auditado a través de un sistema de declaraciones juradas.

Desde ATE y la CTA Autónoma habían apuntando con munición gruesa esa decisión que a pocas horas de asumir ya había oficializado la ex ministra Silvana Batakis.