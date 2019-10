Con fuertes críticas al Gobierno, pero también lanzando advertencias sobre la eventual gestión del Frente de Todos, el candidato presidencial por el Frente de Izquierda-Unidad, Nicolás del Caño, consideró que si la Argentina "no rompe con el FMI le espera una realidad como la que se vive en Chile y Ecuador", y señaló que determinados sectores económicos "empujan para que haya una nueva devaluación" de la moneda tras las elecciones.

"Las políticas de ajuste que son dictadas por el FMI son las que producen las reacciones que estamos viendo en Chile y Ecuador. Creo que hoy tanto el oficialismo como el Frente de Todos van en ese sentido, y creemos que en el debate presidencial esas posturas quedaron expuestas", afirmó del Caño en declaraciones a Télam.

El dirigente mendocino estimó que el Frente de Izquierda "hizo una buena campaña" y que el objetivo de la coalición en las elecciones del domingo pasa por "consolidar un bloque legislativo que rechace las políticas de ajuste".

"No manejamos encuestas y no las encargamos. Pero creemos que estamos cerca del objetivo de obtener una banca en la Ciudad de Buenos Aires con Myriam Bregman y de lograr lo mismo en provincia de Buenos Aires con Néstor Pitrola. Por eso necesitamos trabajar fuerte con la fiscalización", indicó el actual diputado nacional.

En relación a los debates presidenciales que se desarrollaron en Santa Fe y en la Facultad de Derechos de la UBA, el dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PST) estimó que tanto Mauricio Macri como Alberto Fernández "quedaron expuestos con sus contradicciones".

"Macri es gobierno hace cuatro años y no para de hacer promesas como si no fuera presidente. Por otro lado, Alberto Fernández ya no plantea revisar la deuda y quiere pagar hasta el último centavo al FMI. Así no existe el futuro para Argentina", indicó.

Con respecto a la transición entre un gobierno y otro, puede ser dificultosa en función de que algunos sectores "empujan" para obtener ganancias con una devaluación.