El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el conflicto con sindicatos del transporte que reclaman un bono extraordinario para jubilados y pensionados y la eliminación del Impuesto a las Ganancias en los salarios. La Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (Ugatt) iba a comenzar un paro de 24 horas desde la cero hora de este martes.



Trabajo impuso la Ley 14.786 de conciliación obligatoria ante la medida de fuerza dispuesta por el Secretariado Nacional de la Ugatt que lidera el titular de La Fraternidad Omar Maturano, junto a sindicatos no alineados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT).

Maturano y la cúpula disidente sostuvieron la necesidad urgente de un pago extraordinario a los jubilados y de eliminar la quita de Ganancias sobre los viáticos y las horas extraordinarias y feriados que los "obligan a trabajar".El dirigente gremial afirmó la necesidad de "honrar a los padres"; señaló que "los únicos privilegiados son los niños y los ancianos", y aseguró que "los trabajadores activos del sistema formal aportan a la previsión social para que la vida de los jubilados y pensionados sea digna un mandato peronista que no es cumplido".Maturano añadió que "Respecto al "Impuesto al Sueldo" la Ugatt denunció que "las subas del mínimo no imponible son y serán insuficientes ante la escalada inflacionaria que detona el bolsillo del pueblo trabajador. No es posible someter a la industria y a sus empleados a no realizar tareas porque no les es rentable".Al paro anunciado hace varias jornadas atrás se iban a sumar tanto los maquinistas de la Fraternidad, los camioneros de Santa Fe, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Carga y descarga y los recolectores de residuos de Córdoba.