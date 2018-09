Los diferentes bloques opositores en Diputados cuestionaron el Presupuesto 2019 que comenzó a ser debatido ayer por la Oficina de Presupuesto del Congreso. Exigieron además que se frene su discusión hasta tanto no se le realicen modificaciones tras el nuevo acuerdo alcanzado entre el Gobierno del presidente Mauricio Macri y el FMI; y reclamaron la presencia ante ese cuerpo del nuevo titular del Banco Central, Guido Sandleris y del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, entre otras cosas.

A través de un comunicado, el FpV-PJ le reclamó al presidente Macri "que retire el Presupuesto 2019 y lo rehaga incluyendo los nuevos condicionamientos que impone su nuevo pacto" con el FMI, advirtió además que "si el gobierno quiere salir de la profunda crisis en la que sumergió a los argentinos con sus políticas económicamente desacertadas y socialmente insensibles, debería empezar por decir la verdad, y no esconder los problemas, dos latiguillos que no se cansan tanto de repetir como de no cumplir".

El FpV-PJ advirtió que el gobierno debería explicar "por ejemplo, cómo van a sostener un tipo de cambio promedio de $40,10, cuando ayer (por el miércoles) anunciaron una política cambiaria entre bandas ($34 a $44) que se ajustará al 3% mensual", y destacaron que ayer "a horas del anuncio, el dólar subió más de un peso y ya está arriba de $40".

También pidieron explicaciones respecto a cómo van a "mantener las metas de crecimiento después de anunciar el congelamiento hasta junio de la base monetaria" porque "mantener la misma cantidad de dinero circulante en este contexto inflacionario no puede conducir a otro camino que al de mayor recesión". Finalmente subrayaron que no pueden "aprobar un presupuesto desfasado con la realidad económica del país".

Por su parte y tras la exposición del director de la Oficina de Presupuesto, Marcos Makón, el diputado Diego Bossio (Bloque Justicialista) afirmó que "cambiaron las condiciones" en el país "día a día y minuto a minuto" y recordó que hay "un nuevo acuerdo con el FMI que tendrá que venir a explicar el ministro Dujovne, y hay una nueva política monetaria que no es que no genera ningún cambio en la actividad económica".

En tanto que Andrés Vallone (Unidad Justicialista) consideró que "en este escenario volátil, dinámico, seguir discutiendo los términos técnicos del presupuesto es una sin razón, no tiene sentido".

Mientras que el diputado Carlos Castagneto (FpV), pidió que "se pare la discusión" hasta que se haga presente el titular del Central y los "distintos sectores afectados por este presupuesto", en tanto que Cristina Álvarez Rodríguez del mismo espacio reclamó la presencia del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, del titular de la Anses, Emilio Basavilbaso y consideró que cada bloque debería "aportar al menos un sector damnificado" por la ley de leyes.

Ante los cuestionamientos, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Luciano Laspina, dijo no ver que "haya sectores damnificados en esta ley", señaló que "tratarán de dar una agenda razonable en función de las circunstancias y los tiempos", y respecto a las fechas de su tratamiento, consideró que "va a depender de la voluntad política de las mayorías".