El Frente de Unidad de Docentes Bonaerenses (FUDB) reclamó al gobierno de María Eugenia Vidal que active un reajuste mensual de los salarios al considerar que la actualización trimestral, que se pactó en el último acuerdo paritario, "quedó avasallado por la pérdida del 20% de los ingresos que provocó la última devaluación, consecuencia también de la política económica nacional y provincial", según reseñó Miguel Díaz titular de Udocba a BAE Negocios.

Ese fue el punto relevante de la reunión que se realizó en la sede de esa unión y de la que participaron los integrantes del FUDB, a saber: Jorge Dobal secretario general de AMET, la FEB cuya titular es Mirta Petrocini, Roberto Baradel por el Suteba e Inés Busso responsable provincial de Sadop. Ese núcleo representa a la mayoría de los más de 200.000 trabajadores de la educación en la provincia. En cuanto a otros tópicos, los sindicatos realzaron la necesidad de actualizar las asignaciones familiares, definir inversiones y obras de infraestructura en los colegios bajo la consigna de "salarios dignos, escuelas seguras".

Ese bloque gremial considera que la gravedad de la situación, "que se incrementó en forma notoria tras las PASO", amerita que la administración de Vidal actúe con urgencia y responsabilidad. Por estas horas el FUDB considera que el ministerio de Trabajo Provincial debería convocarlos a una mesa técnica para avanzar con estos "reclamos de agenda urgente", acotó Díaz.

Más allá de consignar que durante la gestión Vidal algunas medidas aplicadas a la órbita de educación terminaron provocando "males mayores" comentaron que a modo de ejemplo, dentro del capítulo salario familiar mientras un docente nacional percibe por hijo $2.200 en Buenos Aires ese valor es de $900, lo cual resumieron como un "despropósito".

Además de los reclamos económicos el FUDB insistió por la inversión en infraestructura

Respecto a la órbita federal reiteraron también un reclamo para el incremento del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) lo cual a consideración del bloque sindical que representa a los maestros y profesores bonaerenses se constituye en un derecho adquirido para el cual también es necesaria una actualización urgente. En ese caso el pedido puntual tiene como destinatario a la Casa Rosada.

En el cuadro de situación que detallaron los dirigentes del FUDB se reiteró la convicción de que "la crisis generada por el Gobierno no recaiga sobre las espaldas de los trabajadores", más allá de que no se evaularon medidas de fuerza por el momento en el caso que el gobierno de Vidal no brinde una respuesta que el frente docente consideró "impostergable".