En medio del receso escolar de invierno, el Gobierno bonaerense retoma la extensa y tirante negociación paritaria con los sindicatos docentes, en medio de advertencias gremiales respecto a decretar una huelga para la semana que viene. El bloque sindical de los maestros tiene pleno respaldo de organizaciones porteñas y nacionales en su puja y se estima que en el encuentro pedirán una suba del 30% con cláusula gatillo.

La reunión se iba a realizar el miércoles pasado, pero el anuncio del desplazamiento de la contadora general provincial en medio del escándalo por el caso de los "aportantes truchos" a la campaña de Cambiemos postergó la cita, dentro del conograma de una discusión extendida desde el verano pasado cabe acotar que la última reunión paritaria fue el 20 de abril.

En aquel encuentro el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) rechazó la propuesta del 15% en tres cuotas y una cláusula de revisión, junto con dos sumas anuales de $6.000 por presentismo y $3.000 por capacitación. Miguel Díaz, el referente de la Unión Docentes de Buenos Aires (Udocba), le aseveró a BAE Negocios que la administración provincial ya no puede especular en "dilatar esta discusión como herramienta de desgaste para los sindicatos. Les queda el camino para hacer la mejor oferta posible, la que vamos a analizar con el resto de nuestros compañeros". Ante la consulta sobre qué alternativas podrían tener lugar si la propuesta oficial no los satisface, Díaz fue tajante "entonces el conflicto se va a endurecer y ya va para largo"

Con la paritaria nacional fenecida a través de un decreto, la discusión bonaerense mantiene la atención de los gremios del resto del país. De ahí que consideren que los maestros provinciales no están en soledad en su pulseada, hay un constante aval de la postura "por salarios dignos". Durante la marcha contra el FMI, Eduardo López (UTE Capital) consideró que esa pelea de sus pares por salarios dignos "se enmarca en una disputa que no tiene grises, es la escuela pública que soñaron Belgrano y San Martín o la política de ajuste del FMI que avaló el Gobierno con sus descalabros en materia de economía y sobre todo respeto a los trabajadores".

Para la reunión de hoy la gobernadora María Eugenia Vidal y sus funcionarios llegaron a un punto de acuerdo para hacer una oferta superadora, que según fuentes de la provincia tomó en cuenta las variables económicas luego de la fuerte subida del dólar y su traslado a precios.

No obstante, todo indica que el ofrecimiento que hará la provincia quedará cerca de 10 puntos debajo del 30% que piden los gremios. El reinicio de la discusión con los sindicatos no llegó por vía de los consensos u otra gestión de acercamiento, se produjo luego del fallo del Tribunal de Trabajo N° 1 de La Plata que ordenó la convocatoria en un plazo máximo de cinco días, mientras que los gremialistas alertaron que podrían llamar a un paro apenas finalicen las vacaciones de invierno, es decir a partir del lunes de la semana que viene.

"La gobernadora no quiere recibirnos y tuvo que esperar a una orden judicial, lo cual no es novedad alguna ya que sufrimos un abandono total por parte del gobierno de María Eugenia Vidal" el titular de Suteba, Roberto Baradel. En este marco, Vidal ya autorizó "aumentos a cuenta" durante este mes y el próximo hasta llegar al 15% de incremento, mientras reitera ante sus colaboradores que no va a ofertar a "algo que después no se va a poder pagar".