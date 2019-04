El expresidente Eduardo Duhalde instó ayer a "poner en agenda la producción", dijo "no tener dudas" de que el mejor candidato para salir de la crisis por la que atraviesa el país, es el economista Roberto Lavagna; y advirtió que la "única posibilidad" de salir adelante, es conformando una coalición política.

Las definiciones del ex mandatario fueron vertidas en el marco de una entrevista realizada por el canal Crónica HD, ocasión en la que Duhalde llamó a "poner en agenda la producción" porque "es la única salida que tiene el país, el tema es cómo", se preguntó.

"Dios nos ha dado un país lleno de recursos como el gas, el petróleo", e incluso "el mar Argentino que es explotado por los chinos", argumentó Duhalde, quien consideró además que "el problema es que tenemos ciudadanos y dirigentes políticos que no entendieron que los bienes están para ser explotados".

Respecto al presidente Mauricio Macri, el dirigente peronista dijo que este "no está a tiempo a cambiar el rumbo" económico "porque tiene convicciones en ese sentido, y yo se las respeto". Consideró también que el mandatario "sigue siendo un hombre rico que se junta con sus amigos de la universidad y no se ha desclasado".

El ex jefe de Estado interino, quien ejerció ese cargo entre el 2 de enero de 2002 y el 25 de mayo de 2003, luego del efímero paso de Ramón Puerta y Eduardo Camaño y el intento fallido de hacerse de la presidencia por parte de Adolfo Rodríguez Saá tras la salida precipitada del poder de Fernando De la Rúa, afirmó que "el mejor candidato para salir de esta situación -corrida cambiaria y aumento de riesgo país- es Lavagna, no tengo dudas". El ex gobernador bonaerense explicó que "necesitamos experiencia y no creo que haya algún economista que tenga más que él".

Consultado sobre el futuro político, el hombre de Banfield señaló que "la única posibilidad" de salir adelante es haciendo "una coalición como la que hicimos en 1991 con (Raúl) Alfonsín, y en 2002", dejando de esa manera abierta la posibilidad a un acuerdo político con la líder de Unidad Ciudadana, la senadora Cristina Kirchner.

Duhalde también cuestionó a la dirigencia que desde "un lugar muy cómodo" se dedica a "hablar del pasado", y subrayó que "estamos todos en una cloaca discutiendo" pese a que "la gente quiere que nos pongamos de acuerdo".

Duhalde señaló que le tocó pasar "uno de los momentos más difíciles de la historia argentina y ninguno de mis funcionarios" se alejó de la función publica "con juicios o escándalos". Finalmente salió a pedir "calma para el gobierno de Macri" y en esa dirección, instó a "apaciguar los ánimos".