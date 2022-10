El secretario general de pilotos ( APLA) Pablo Biró salió al cruce de la propuesta para privatizar Aerolíneas Argentinas que realizó el ex presidente Mauricio Macri, durante la presentación de su libro. La controversia viene desde la campaña electoral de 2015 cuando el sindicalista salió a confrontar con la estrategia sobre “cielos abiertos” y empresas "low cost" por aquel entonces de Cambiemos.

“Macri cada vez avanza un poquito más, me gustaría saber qué piensa hacer para sacarme de encima” expresó el sindicalista para enfatizar que, desde Juntos por el Cambio, “quieren los negocios de Aerolíneas para dejárselos a privados”.

Con énfasis en sus declaraciones el referente gremial apuntó tanto a la concepción empresaria como a definiciones de manejo político. “Macri está acostumbrado a espiar, a carpetear y a presionar" y acotó que "hoy está más virulento que antes, parece víctima de una adicción".

El también ex presidente de Boca Juniors había señalado en su discurso que “serán 10.600.000 millones de dólares, hasta fin de año”, el costo de haber estatizado Aerolíneas Argentinas. “Con ese dinero tendríamos la mejor red de trenes del mundo. ¿Dónde mierda están las prioridades, a mí no me corren más, no nos pueden correr más, ese discurso progre cínico no me lo banco más”.

Biró, que durante la gestión de Macri lideró uno de los sindicatos que se opusieron a la política aerocomercial y laboral del entonces gobierno, no dudó en considerar que llegado el caso “puede ser hasta que me eliminen físicamente, lo que no va a desaparecer es la pelea que van a tener que dar”.

Destacando al perfil de los trabajadores que representa el sindicalista ironizó incluso que “cuando Macri habla de sacarse de encima a Biró” el ex jefe de Estado no toma en cuenta que “en mi caso soy el menos combativo de todos mis compañeros”.

Biró además de ser el titular de APLA ocupa la secretaría de Interior de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) como también un referente del sector de sindicatos que confluyen en El Núcleo MTA desde donde se pergeñaron -incluso en la era macrista- los canales de acción gremial que por ejemplo dieron paso a la actual Corriente Federal de los Trabajadores (CFT).

Convenio

El titular de APLA además participó junto ministra de Trabajo Kelly Olmos, y la secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani de la firma de un convenio colectivo laboral entre la asociación de pilotos y las Cámaras de Líneas Aéreas (Clara) y de Empresas de Transporte Aéreo No Regular, que se aplicará a todo el personal del sector.

El instrumento se aplicará a la totalidad de los pilotos de las empresas y determinará un piso mínimo sobre las condiciones del sector, informó Trabajo.

“La Argentina tiene un enorme territorio y, si carece de un sistema de transporte aéreo eficiente, no puede desarrollarse. Es preciso tener la capacidad de fortalecer a la Nación y trabajar de conjunto por el bienestar del pueblo”, afirmó Olmos.