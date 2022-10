Olmos cuestionó las pretensiones de Camioneros y encendió la polémica

El Gobierno confirmó que en la primera quincena de noviembre volverá a convocar al Consejo Nacional del Salario (CNS) para actualizar el haber Mínimo Vital y Movil, que en algunos días llegará a $57.900. Volverán entonces a la mesa tanto las cámaras empresarias como las centrales sindicales.

Fue la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, quien confirmó la convocatoria, al tiempo de ponderar que "las paritarias deben mantener el poder adquisitivo del salario o superarlo". Sin perjuicio de dicha expresión de buenos deseos la Casa Rosada mantiene sus propias paradojas en materia salarial, ya que si bien sostiene como dinámica de protección de ingreso a las paritarias y sus revisiones, la titular de la cartera laboral, al referirse a la puja de Camioneros -que pretende un 130% de incremento en sus 18 ramas de actividad- hizo referencia a que tales mejoras potencian la inflación.

Olmos, en declaraciones a radio El Destape, dijo que los choferes "se merecen" dicho aumento pero advirtió que el mismo podría "impactar en la dinámica inflacionaria y perjudicar al resto de los trabajadores".

Quinta a fondo

La respuesta sindical no se hizo esperar y Pablo Moyano le dedicó un textual: "Que se suba un camión la ministra de Trabajo y esté 20 días fuera de su hogar. Que se suba a un camión de recolección de residuos y que levante la basura, a ver si es mucho".

Los sueldos como motor inflacionario es una teoría rechazada por economistas del propio oficialismo. En su breve paso por el ministerio hoy a cargo de Sergio Massa, la actual titular del Banco Nación, Silvina Batakis, negó que los salarios potencien el incremento sostenido de precios. Otra especialista, la ex diputada oficialista Fernanda Vallejos enfatizó que el fenómeno inflacionario lo que detona es la corrosión salarial, "significando una notable pérdida de poder adquisitivo y un obsceno retroceso distributivo, a favor del capital y en contra del trabajo, en un lamentable derrotero que desde 2016 no encuentra fin".

Vallejos incluso se refirió a datos del Indec para acotar que entre el segundo trimestre de 2017 y el mismo período de 2022, "la participación de los trabajadores en el PBI sufrió un retroceso de 13 puntos, pasando del 46% en 2017 a 33% en el mismo período de este año. Entre tanto, el excedente empresario creció 14,6 puntos porcentuales en idéntico lapso, de 42% a 56,6%".

Mientras tanto Olmos, también economista, aseveró que el compromiso gubernamental es que los trabajadores "no pierdan" y recuperen "capacidad adquisitiva" pero en un marco donde "quebremos la alta inflación, porque si la retroalimentamos, no habrá forma".

Este jueves, el Sindicato de la Industria del Vidrio (Seivara) encabezado por Cristian Jerónimo informó que suscribieron un acuerdo donde el acumulado interanual superará el 112% con los salarios de enero de 2023. Jerónimo integra el Frente Sindical moyanista (Fresimona) y es el secretario de Salud Laboral de la CGT. Con el pacto sellado los trabajadores y trabajadoras que representa, comprendidos en el convenio 683/14 percibirán un aumento del 20% acumulativo sobre los salarios de septiembre y en enero de 2023 tendrán otro 20% de incremento sobre los salarios de diciembre.