Mientras la senadora Cristina Kirchner define si será o no candidata por el peronismo para pelearle la presidencia a Mauricio Macri, el PJ nacional reunirá la semana próxima a su Mesa de Acción Política para terminar de dar las últimas puntadas al Congreso partidario que autorizará las alianzas electorales de cara a las elecciones de octubre.

El encuentro que tendrá lugar en la sede de Matheu 130, servirá para ultimar los retoques al Congreso partidario que el jueves 7 de marzo, en el microestadio de Ferro, congregará a los más de 900 congresales que deberán despejar el camino para poder avanzar con los acuerdos y alianzas electorales.

"El Congreso va tener una convocatoria amplia, no se le va a negar la entrada a ningún dirigente aunque no sea congresal, por lo tanto, el que no esté, será simplemente porque no quiso estar, no porque no se lo haya invitado", señaló una fuente cercana a la conducción, consultada por BAE Negocios.

Ante la consulta de sí la invitación iba a ser cursada incluso a aquellos congresales que por estas horas integran Alternativa Federal, el dirigente hizo foco en la figura del gobernador de Salta: "Urtubey es congresal y lo vamos a invitar, nosotros esperamos que se haga presente para que nos plantee la creación de su nuevo frente, pero seguramente no va a venir", dijo con picardía.

Por su parte, el titular del PJ nacional, José Luis Gioja, se mostró confiado en que el Congreso arrojará "unanimidad en las decisiones" y advirtió que el encuentro será "un hecho político", ante lo cual "no le vamos a cerrar las puertas a nadie, y si los gobernadores que no integran en este momento este espacio quieren venir, no se lo vamos a impedir".

"Su trascendencia, entre comillas, esta dada en la autorización a conformar frentes, de ahí en más, nos tomaremos entre 10 y 20 días, o el tiempo que sea necesario, para establecer las consultas con todos los espacios políticos que confluyan con nosotros, para luego sí, comenzar a darle forma a la alianza electoral", señaló Gioja.

El sanjuanino dijo que desde el PJ vienen trabajando para que los peronismos provinciales "armen frentes similares al nuestro; y está visto que en los siete casos en que eso ocurrió, ha sido exitosísimo".

Consultado respecto a la indefinición de Cristina, Gioja dijo que "tiene todo el derecho a tomarse el tiempo que quiera, porque nadie la puede cuestionar, por la sencilla razón de qué alguien que mida más de 30 puntos, tiene todo el derecho a elegir el tiempo, la estrategia y la forma".

Otra fuente partidaria dijo a su turno que la ex presidenta "hoy está absolutamente dispuesta y trabajando para la unidad, al punto que en la provincia de Santa Fe, para lograr un acuerdo, lo terminó bajando a Marcos Cleri, integrante de La Cámpora y su candidato", pero además, "a esa negociación se plegó también la gente de Sergio Massa, tal como había ocurrido en Entre Ríos", lo cual dijo, ven "como una señal política" de parte del sector "dialoguista".