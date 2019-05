Durante tres años hemos perdido infinidad de puestos de trabajo y cerrado miles fábricas del sector privado. Se ha perdido capital humano, conocimientos, profesiones. Se ha perdido salud, se ha perdido justicia, se ha perdido seguridad. Se mantuvo la cantidad de pobres.

Se han cometido errores de diagnóstico, pensando que Argentina era Australia y cerrando plantas que producían con buena productividad, antes de generar empleo en estas industrias que por arte de la persuasión vendrían a invertir en nuestro país.

Hemos mantenido desde las empresas empleados en sus casas pagando salarios para tratar de no perder esos conocimientos y las empresas que no aguantaron más, sucumbieron cerrando todo o parcialmente su capacidad de producción pues se le agotó el capital.

Se ha reemplazado trabajo argentino por trabajo extranjero y se han dilapidado dólares que no imprimimos para consumir viajes superfluos y productos de consumo innecesarios, con el afán populista de que la crisis no se note en la clase media.

Y hoy escucho que el Estado Argentino esta preocupado por cuanto se pierde por un día de paro.

Sigue la joda. Populismo. Mala praxis. BCRA independiente que con un martillo golpea la economía hasta matarla y de ese modo se le baje la fiebre.

Escuchar aun hoy hablar de que en lo que se equivocaron fue no decir el estado de la situación en vez de decir que por arrogancia de unos muy pocos no pudieron sentarse con los partidos opositores para gestionar leyes que mejoraran la vida de los argentinos, bajando impuestos al trabajo y a los productos que los argentinos consumimos para bajar el costo de vida, me enoja y enoja.

Escuchar decir a grandes banqueros de bancos extranjeros que las cosas están bien y luego ver que el equivalente de todo lo que ganaron refleja los millones de dólares que perdieron las empresas industriales de origen nacional (no dependientes de las tarifas publicas y los negocios con el estado) me enoja y enoja.

Yo estoy en contra del paro y todos los paros. Pero los comprendo.

Y el estado lo mínimo que podría hacer hoy es decir lo comprendo y pedir perdón.

*Presidente/CEO TN&Platex